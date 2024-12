El tetracampeón a África: FIA oficializa curioso castigo a Max Verstappen por lenguaje inadecuado

Max Verstappen, flamante tetracampeón de la Fórmula 1, recibió un inédito y curioso castigo de parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por su inadecuado comportamiento en la rueda de prensa del Gran Premio de Singapur 2024.

El organismo con sede en París, Francia, emitió un comunicado en el que detallan la sanción impuesta al piloto estrella de la escudería austriaca Red Bull.

Durante la rueda de prensa previa a la carrera en el Circuito Urbano Marina Bay, el neerlandés contestó a una pregunta sobre su rendimiento en Bakú asegurando que “el coche estaba jodido”.

Ante esto, la FIA actuó y acordó imponer una sanción de trabajo comunitario. Y en las últimas horas se conoció el exótico destino donde deberá cumplir ‘Super Max’ la punición.

“Verstappen viajará a la Ceremonia de Entrega de Premios de la FIA que tendrá lugar como parte de las Asambleas Generales la próxima semana en Kigali, Ruanda, para recoger su cuarto trofeo consecutivo del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA”, comenzó diciendo el organismo rector del automovilismo.

“Durante su estancia en Kigali trabajará con jóvenes competidores como parte del programa de desarrollo de base organizado por el Rwanda Automobile Club (RAC). La actividad se llevará a cabo con un coche de cross asequible de la FIA que el RAC ha construido localmente en Ruanda a partir de los planos proporcionados por la FIA. Los planos del proyecto Affordable Cross Car de categoría Nivel 2 se han entregado a la red mundial de 147 Autoridades Deportivas Nacionales (ASN)”, agregó.

De esta manera, el cuatro veces ganador de Mundial de F1 deberá hacer de entrenador de unas jóvenes promesas.

Ya el pasado fin de semana, en Abu Dhabi, Max demostró estar en una guerra abierta con la FIA. El organismo rector del automovilismo sancionó con 10 segundos de penalización al neerlandés por tocar al australiano Oscar Piastri (McLaren) en la salida.

Un castigo que indignó al número 1 de Red Bull. “¿Podemos pedir una sanción de 20 segundos? Estúpidos idiotas”, señaló furioso por radio.

The FIA has announced the details of Max Verstappen’s “work of public interest” duty linked to the Stewards’ penalty for the use of unacceptable language during the 2024 Singapore Grand Prix drivers' press conference.

Verstappen will travel to the FIA Awards Ceremony which…

— FIA (@fia) December 8, 2024