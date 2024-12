Norris gana la pole del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: McLaren abrochó 2° lugar con Piastri y Sainz, 3°

El inglés Lando Norris -desde la ‘pole’- y el australiano Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, saldrán desde la primera fila este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, que cierra el Mundial de Fórmula 1 más largo de la historia, en el circuito de Yas Marina, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará tercero.

Norris, de 25 años, logró su novena pole position en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera ronda cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 595 milésimas, 209 menos que Piastri y con una ventaja de 229 respecto a Sainz.

Su compatriota, Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá octavo y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), décimo; en la última carrera del año, en la que McLaren defiende 21 puntos ante Ferrari en su lucha por el Mundial de constructores.

Junto a Sainz, desde la segunda fila y en cuarta posición, arranca el alemán Nico Hülkenberg (Haas). El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que hace dos fines de semana certificó matemáticamente el título (por cuarto año seguido) saldrá quinto, desde la tercera hilera, en la que lo acompañará el francés Pierre Gasly (Alpine).

Alonso ocupará la cuarta fila, al lado del inglés George Russell (Mercedes), que arranca séptimo; mientras que ‘Checo’ largará desde la quinta, al lado del finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber) -dos veces subcampeón del mundo, cuando corría con Mercedes- que disputa este domingo su última carrera en la F1.

La última carrera del año, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros -que empezará de día y concluirá con luz artificial, arrancará a las 10:00 de la mañana de Chile el domingo 8 de diciembre.

LANDO NORRIS TAKES POLE!!!

Team mate Oscar Piastri locks out the front row for McLaren with Carlos Sainz taking third 👏👏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jCHwf2RYUq

— Formula 1 (@F1) December 7, 2024