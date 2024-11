Verstappen se queda con la pole y largará primero en GP de Qatar de F1: Russell y Norris escoltaron

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que el pasado domingo se proclamó tetracampeón del mundo en el GP de Las Vegas (EEUU), saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Qatar, el penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Lusail.

Verstappen firmó su cuadragésima primera ‘pole position’ en la categoría reina al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 5.419 metros de la pista catarí en un minuto, 20 segundos y 520 milésimas.

‘Mad Max’ registró 55 milésimas menos que George Russell (Mercedes) y con 252 de ventaja sobre otro inglés, Lando Norris (McLaren), que arrancará tercero.

La Q1 enseñó el plan entre las escuderías de montar neumáticos usados para probar el asfalto en las primeras vueltas y luego optar por ruedas nuevas. Con blandas iban casi todos en esa estrategia, excepto un Russell que prefería gomas medias para exprimir su bólido.

Le fue bien al nacido en King’s Lynn, ya que lideró primero con un tiempo de 1:21.519 y luego con 1:21.241, con Fernando Alonso (Aston Martin) apurando sus ruedas usadas para mantenerse en el ‘top 15’ y evitar un corte que sí afectó al tailandés Alexander Albon (Williams), al neozelandés Liam Lawson (Visa Cash App RB), al alemán Nico Hulkenberg (Haas), al argentino Franco Colapinto (Williams) y al francés Esteban Ocon (Alpine).

Durante la Q2, Russell volvió a la cúspide en la tabla de tiempos con su temprano 1:21.084, una milésima más rápido que Verstappen. Pero el 1:20.983 de Norris y posteriormente el 1:20.687 de ‘Mad Max’ subieron la exigencia, como también hizo el Ferrari conducido por el monegasco Charles Leclerc gracias a su crono de 1:21.000.

No pasaron la criba el francés Pierre Gasly (Alpine), el chino Zhou Guanyu (Kick Sauber), el finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber), el japonés Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) ni el canadiense Lance Stroll (Aston Martin); mientras, el madrileño Carlos Sainz (7º) y el asturiano Fernando Alonso (8º) habían accedido con relativa soltura a la Q3.

Para comenzar esa tercera y definitiva tanda, Leclerc atacó con un registro de 1:20.885, si bien Russell rápidamente logró 1:20.575 en su primera vuelta lanzada.

Verstappen se quedó a 0.045 del inglés, pero el neerlandés aún tenía en la recámara otra vuelta lanzada y la aprovechó con el reloj a cero para llevarse la ‘pole’ a lo tetracampeón.

Vale mencionar que el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 se disputa este domingo 1 de diciembre, desde las 13:00 horas de Chile.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN QATAR!

Unbelievably, his first pole since the Austrian Grand Prix in June!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iY5iTnPPd8

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024