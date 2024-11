Sprint del GP de Qatar de la F1: Piastri y Norris consiguen ’doblete’ para un McLaren que se ilusiona

Festeja McLaren. Oscar Piastri y Lando Norris consiguieron ‘doblete’ para la escudería británica en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.

Se trata de un resultado especial para el equipo inglés, ya que le sirvió para alejarse de Ferrari en la lucha por el título de constructores de la categoría.

Oscar Piastri takes the Sprint win on the line!

Lando Norris controls the race from the front, but relinquishes the win to his team mate at the flag! 🏁#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/rgdOnAyHkj

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024