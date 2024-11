Lando Norris domó el Sprint Shootout del GP de Qatar en Fórmula 1: Russell y Piastri completaron podio

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Qatar, el penúltimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Lusail, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará cuarto.

Norris ocupará el primer puesto de la parrilla de la prueba corta -sobre el tercio de la distancia de la larga, es decir: 19 vueltas para algo más de 102 kilómetros- al haber dominado la calificación de este viernes, el ‘sprint shootout’.

En la tercera y definitiva ronda (SQ3), Lando cubrió, con el preceptivo neumático blando, los 5.419 metros de la pista catarí en un minuto, 21 segundos y doce milésimas, 63 menos que su compatriota George Russell (Mercedes).

Sainz saldrá cuarto, tras quedarse a 269 milésimas de Norris, segundo en un Mundial que ya ha ganado el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que el pasado domingo se proclamó matemáticamente tetracampeón del mundo en Las Vegas (EEUU) y que saldrá sexto este sábado.

The starting grid for the tomorrow's Sprint in Qatar 🇶🇦#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bxQJDFFCRu

— Formula 1 (@F1) November 29, 2024