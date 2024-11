Leclerc domina a los McLaren en única prueba libre del GP de Qatar: Max 11º y Colapinto en el fondo

Charles Leclerc (Ferrari) dominó este viernes el primer y único ensayo libre para el Gran Premio de Qatar, el penúltimo del Mundial de F1, el último con formato sprint, que se disputa en el circuito de Lusail.

En la mejor de sus 30 vueltas, el monegasco cubrió los 5.419 metros de la pista catarí en un minuto, 21 segundos y 953 milésimas, 425 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 472 sobre el compañero de éste, el australiano Oscar Piastri, que marcó el tercer mejor tiempo del FP1.

Ferrari da así el primer golpe en la atractiva lucha por ganar el Mundial de Constructores. McLaren lidera por apenas 24 puntos de ventaja sobre la escuadería italiana, que tras dejar atrás Las Vegas se ilusiona con alzar el título que no consigue desde 2008.

