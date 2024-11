Norris barre con Checo Pérez y asegura que no aporta a Red Bull: "Verstappen hace todo por su cuenta"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto británico Lando Norris de McLaren lanzó críticas veladas pero contundentes hacia su colega mexicano de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez. Norris destacó la falta de presión y desafíos para Max Verstappen en Red Bull, señalando que el neerlandés no tiene a un compañero de equipo que lo presione y lo haga mejorar constantemente. El británico mencionó que la ausencia de esta competencia interna podría perjudicar tanto a Verstappen como al equipo en general. Norris expresó su preferencia por la presión que lo obliga a mejorar y deseó que Verstappen tenga en el futuro un compañero que lo desafíe más. Desarrollado por BioBioChile

El piloto británico de MacLaren, Lando Norris, criticó solapadamente, pero de forma muy dura, el desempeño de su colega mexicano del equipo Red Bull, Sergio Checo Pérez.

A falta de dos grandes premios, el campeonato mundial de Fórmula 1 ya definió a Max Verstappen, compañero de Checo Pérez en Red Bull, como su nuevo monarca y Lando Norris se refirió al respecto.

Consultado en Losail -Qatar, donde se corre el penúltimo GP de la temporada- sobre la definición, en donde por momentos pareció amenazar las chances del neerlandés, Norris explicó la diferencia entre McLaren y Red Bull y aprovechó de barrer con el azteca.

“Hay pros y contras. La contra es que (Max Verstappen) tiene que hacer todo el trabajo por su cuenta y eso es para sacarse el sombrero, sin dudas”, comentó de entrada el británico.

A su juicio, Verstappen “no tiene a nadie que le esté presionando, no tiene a nadie que esté probando otras cosas con el coche, no puedes hacer pruebas A-B y cosas así porque los datos no son tan valiosos cuando no tienes a alguien que esté rindiendo al mismo nivel”.

Eso no fue todo, ya que Norris profundizó la crítica y aseguró que Verstappen conduzca “al nivel que lo hace de forma constante sin un compañero de equipo que pueda presionarlo de alguna manera, le hace la vida más difícil”.

Falencias que, según Norris, afectarían también al equipo.

Claro, también están las cosas a favor, reflexionó el piloto que aseguró terminar entre los mejores tres conductores de la temporada.

“Si no hay presión, al mismo tiempo no tiene que ganarle a nadie en su propio equipo y eso genera comodidad. A mí me gusta tener un poco de presión porque me obliga a hacer un trabajo mejor. Espero que en algún momento Max tenga uno que pueda desafiarlo un poco más“, cerró.