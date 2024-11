Norris admite derrota ante Verstappen y aseguran que McLaren no pudo con Red Bull: "Eran muy fuertes"

Lando Norris fue el piloto que puso contra las cuerdas a Max Verstappen, actual conductor de Red Bull que se consagró como tetracampeón de manera consecutiva de la Fórmula 1, tras su quinta posición en el GP de Las Vegas.

El piloto de McLaren hizo todo lo humanamente posible por arrebatarle el título al ‘tulipán’ en esta temporada, pero las victorias de Max a comienzo de la campaña fueron la garantía necesaria para alzarse con el título 3 fechas antes del cierre del 2024.

No obstante, Norris charló tras el evento disputado en la ciudad de Nevada, Estados Unidos y fue consiente de la diferencia de puntos entre ambos, algo que marcó definitivamente el nuevo título de Max.

En conversación con RacingNews365, Lando detalló que “estoy muy orgulloso de todo el equipo por haber luchado durante tanto tiempo, por empezar a recuperarse y recuperarse tanto como lo hicimos”.

“Éramos el cuarto mejor equipo a principios de año. Red Bull nunca ha sido el cuarto mejor equipo o, digamos, el peor, nunca”, deslizó.

Posteriormente admitió que “teníamos un déficit demasiado grande como para recuperarlo desde el comienzo de la temporada, y no pudimos porque ellos han sido demasiado fuertes”.

Más tarde fue más punzante y aseguró que “quiero decir que nadie en la historia de la F1 habría podido recuperarse de un déficit como el que yo tenía”, desviando su derrota de la temporada a los primeros eventos del 2024.

Por último reveló que “¿Podríamos haber hecho algunas cosas mejor? Sin duda. ¿Creo que podríamos haber ganado el campeonato incluso con una temporada perfecta? No lo creo. Así que estoy contento de terminar segundo“.

Eso sí, a McLaren le resta un posible premio de consuelo, ya que están en la primera posición para quedarse con el Campeonato de Constructores, ya que se alzan en la cima con 608 puntos, pero seguidos de cerca por Ferrari con 584 y más atrás, Red Bull con 555.

