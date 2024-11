Colapinto pierde terreno: ’joya’ de Red Bull tomará el asiento de Verstappen en libres de Abu Dhabi

Max Verstappen llega al GP de Qatar como tetracampeón de la Fórmula 1, título que consiguió en el último GP disputado en la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos y que alargó su historial de victorias en el ‘Gran Circo’.

Con el título ya en sus manos, solo resta disputar las últimas dos jornadas del calendario 2024 de la F1 y así poder tomar sus respectivas vacaciones.

No obstante, en Red Bull quieren potenciar al ‘prodigio’ que tienen en sus filas, el francés-argelino, Isack Hadjar, en una clara muestra de respaldo para que ascienda al ‘Gran Circo’ a la brevedad.

Es así que el equipo de la bebida energética dejará que Isack pueda manejar el RB20 de Max en los libres que se disputarán en Abu Dhabi el 8 de diciembre, para que tenga rodaje y sea una opción viable como sustituto del neerlandés o de ‘Checo’ Pérez en el primer equipo.

Hadjar está peleando el título en la F2, por lo que sus credenciales son amplias para ascender a la máxima categoría, donde aún queda un puesto para el 2025, en la filial de Red Bull, Visa Cash App.

No obstante, este movimiento tiene un damnificado directo y ese sería el argentino Franco Colapinto.

Diversos entes de la F1 en la actualidad han pedido su continuidad en la parrilla del ‘Gran Circo’ para la siguiente temporada, pero con el respaldo y confianza que le está otorgando Red Bull a Isack, el trasandino pierde terreno para ser el compañero de Yuki Tsunoda.

Cabe destacar que hace algunas semanas, el piloto que conduce para la otra filial de Red Bull en la F2 (Campos Racing), avisó al mundo y en específico, a Franco Colapinto, que él era el siguiente en la lista para tomar el puesto junto a Tsunoda.

Advertencia que cada vez va tomando forma, obteniendo el respaldo de los altos mandos de Red Bull que buscan potenciarlo a sus 20 años.

