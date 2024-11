Dakar 2025, más exigente que nunca: más dunas, 5.100 kilómetros y rutas separadas para autos y motos

El Dakar 2025 tendrá “más dunas que nunca”, volverá a contar con una etapa maratón de 48 horas sobre el desierto e incluirá un concepto novedoso, dividiendo hasta en cinco etapas distintas el recorrido de motos y coches para complicar la ruta a meta de todos los vehículos.

Así lo desveló este jueves el director general de la competición, David Castera, que aseguró que esta nueva edición será una competición “de resistencia” en la que las dunas coparán hasta un tercio del recorrido por los desiertos de Arabia Saudí, sobre los que se correrán más de 5.100 kilómetros, 400 kilómetros más que el año pasado.

Tras el triunfo este 2024 del español Carlos Sainz en la categoría reina de autos, este 2025 el Dakar saldrá el día 3 de enero desde Bisha, al suroeste de Arabia Saudí, y terminará el día 18 en Shubaytah, punto neurálgico del Empty Quarter, el mayor desierto de dunas del mundo, donde se disputarán hasta tres etapas.

La arena monopolizará más del treinta por ciento de los días de rally-raid, pero, además, el Dakar busca dificultar todavía más el trazado, sobre todo el de los autos, pues durante un 45 % del recorrido no contarán con las huellas que minutos antes hayan dejado las motos, ya que realizarán un recorrido distinto al de las motos.

Así, los coches competirán con 5.115 kilómetros cronometrados en doce etapas, mientras que las motos tendrán treinta kilómetros más, 5.146, en este Dakar con 807 competidores pero sin el francés Stéphane Peterhansel, ‘Monsieur Dakar’.

