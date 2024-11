Alonso promete ’pelear’ título con Verstappen en Fórmula 1: "En 2026 tendremos una mejor oportunidad"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) reiteró este jueves que tiene “confianza de empezar la temporada fuerte y tener un buen 2025”, un curso para el que tendrán “las instalaciones y la gente adecuada”, después de un 2024 que acaba con la sensación de que ha sido “mediocre” en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

“Estamos al tanto de la diferencia con los cuatro equipos de arriba, estamos en otra liga, así que queda mucho trabajo por hacer, pero aún nos quedan tres meses y medio hasta la primera carrera y los primeros test. Creo que tenemos mucho tiempo por delante”, expresó el asturiano en rueda de prensa desde Catar.

A su vez, el bicampeón del mundo en 2005 y 2006 lamentó los “altibajos” en este 2024, después de no conseguir “mejorar el coche mucho a lo largo de la temporada”.

Pese a todo, el piloto de Aston Martin es optimista.

“Después del parón veraniego hemos tenido bastantes problemas, pero el equipo sigue trabajando a tope para seguir trayendo mejoras. Y aunque no todas nos aportan éxito en el siguiente fin de semana de carreras, creo que hay un entendimiento claro sobre el camino a tomar con el coche del año que viene. Y ese es el objetivo”, agregó.

Además, Alonso reiteró, al igual que en el fin del GP de Las Vegas, en que le “encantaría” disputarle un Mundial a Max Verstappen (Red Bull).

“En 2026 tendremos una mejor oportunidad con el cambio de normativa. Max hasta ahora ha demostrado que no tiene debilidades. Siempre ha hecho el trabajo cuando el coche era bueno, pero también cuando el coche no era tan bueno. Tiene la fortaleza para ganar un campeonato y siempre piensas que, quizás, a veces podrías dificultarle las cosas”, sentenció.

