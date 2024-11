El insólito error de Alpine y Ocon en GP de Las Vegas: perdió valiosos segundos y llegó de los últimos

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto francés Esteban Ocon vivió una insólita situación en el GP de Las Vegas al protagonizar una acción perjudicial debido a un error de coordinación con sus mecánicos de Alpine. A pesar de sorprender inicialmente al ubicarse quinto en la carrera, Ocon decidió ingresar a boxes para cambiar neumáticos, pero la falta de sincronización con su equipo le hizo perder tiempo y posiciones, cayendo hasta la décima novena posición. Tras finalizar en el puesto 17, el piloto reconoció la necesidad de analizar lo sucedido. Alpine, que ha dejado buenas sensaciones recientemente, se mantiene en séptimo lugar en la tabla de Constructores. Desarrollado por BioBioChile

Uno de los Alpine que vivió una extraña situación en la carrera principal del GP de Las Vegas fue Esteban Ocon, piloto francés que ha tenido buenos resultados en las últimas carreras, pero protagonizó una insólita acción que lo perjudicó gracias a sus mecánicos.

Resulta que Ocon sorprendió en los primeros kilómetros de la temporada, siendo quinto en gran parte del arranque de la acción en Las Vegas, no obstante, en un momento decidió ingresar al pit lane para realizar un cambio de neumáticos.

Desafortunadamente, no hubo una buena coordinación entre él y su cuerpo de mecánicos, siendo una vuelta mal gastada que le pasó la cuenta más tarde.

Tras los segundos perdidos (por ingresar a boxes y bajar abruptamente la velocidad), el francés comenzó a caer lentamente hasta la décima novena posición de la carrera.

Lamentablemente, este error le costó perder muchas posiciones en la carrera y luego de las 50 vueltas, finalizó en la posición N°17 en Las Vegas.

Tras la carrera, Ocon habló del problema con sus mecánicos y reconoció que “creo que tenemos que analizar exactamente lo que pasó”.

“No estoy exactamente seguro, no he mirado exactamente las imágenes… Pero sí, es verdad, tuvimos que hacer una parada extra, por desgracia. Es una pena porque no creo que tuviéramos una mala velocidad, seguíamos gestionando bien los neumáticos”, reconoció.

Por ahora, Alpine ha dejado buenas sensaciones en las últimas carreras y por ahora, se mantiene en la séptima posición de la tabla de Constructores con 49 unidades, superado por 1 punto por la escudería estadounidense, Haas.

