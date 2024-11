WRC de Japón: Toyota se adjudicó Campeonato de Constructores en fecha coronada con título de Neuville

]Tras la disputa Rally de Japón, última prueba de 2024 en el World Rally Championship, el piloto belga de 36 años Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis WRT) se proclamó campeón del mundo por primera vez en su carrera, al superar en la disputa al estonio Ott Tänak.

Una salida de carretera de este último, que era líder el sábado, terminó por certificar la conquista del nuevo campeón, quien a pesar de ello tenía su primer título muy encarrilado de cara a la jornada de cierre junto a su copiloto Martijn Wydaeghe.

Del error cometido de Tänak, este domingo se beneficiaron igualmente el británico Elfyn Evans y la escudería Toyota. El primero, campeón en tierras niponas, quedó a 32 puntos de Neuville en la general, pero acabó adelantando al estonio al acumular 210 puntos por 200 de su rival.

En el caso de la marca, ayudada por la victoria de Evans y el rendimiento mostrado por Sébastien Ogier, segundo en Japón, se alzó con el Campeonato de Constructores por delante de Hyundai con apenas tres puntos de diferencia, la más corta desde el año 1983.

El Campeonato Mundial de Rally de la FIA volverá a la acción con el Rally de Montecarlo del 23 al 26 de enero, primera prueba de una temporada 2025 que incluirá nuevos trazados en Arabia Saudí, Paraguay y España.

