Ignacio Gardiol es campeón de RC4 en RallyMobil Puerto Montt: abandono de Mario Parra definió título

En el domingo de definición del Copec RallyMobil Puerto Montt, la categoría RC4 ya definió a su campeón, Ignacio Gardiol. Mario Parra era su más cercano perseguidor, pero el destino quiso otro desenlace.

Todo iba bien para el nacido en Concepción, pero finalmente, se retiró de la prueba especial 12 (San Agustín 1) debido a una falla mecánica en su Opel Corsa, al que según confirmó BBCL, se le reventaron los cuatro pernos de una rueda delantera.

Así, y con el segundo lugar del uruguayo Gardiol en el Mobil 1 Powerstage de Huito 2, el título quedó en el palmarés del piloto, que en su Renault Clio representa a Jadar Competición.

Deportividad y cierre de R3: la trastienda

Tras el término de la prueba, Ignacio Gardiol reconoció que no tuvo un buen día el sábado y ahora, lamentó que Parra haya abandonado en la fase final de la penúltima fecha.

“No me deja contento, no me gusta terminar así. (A Mario Parra) tengo ganas de verlo y darle es un abrazo. Es una lástima terminar así”, comentó, dejando sobre la mesa su espíritu de compañerismo.

De esta forma, la categoría RC4, que convoca a los bólidos con tracción delantera, quedó definida con 36 puntos de diferencia, al registrar Gardiol 141 y Parra, 106.

Así las cosas, el charrúa logró su segundo título en el RallyMobil, luego de haber ganado el título de la clase Rally5 en 2023.

En la R3, se consagró Max Sfeir (GT2i), seguido en Puerto Montt por el joven valor del Rosselot Rally, Tomás Gallardo.