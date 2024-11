Se le acaba las opciones: el único asiento que queda disponible para Franco Colapinto en F1 2025

La temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 está llegando a su fin y con tres carreras para finalizar el calendario, ya se comienza a pensar en lo que será una interesante campaña 2025 con muchos cambios en los asientos de los equipos del ‘Gran Circo’.

Sin embargo, queda un solo espacio para un nuevo nombre y tanto los hinchas como los actuales pilotos, piden a gritos la figura argentina de Franco Colapinto. ¿Logrará conseguirlo?

Primero, hay que destacar que Ferrari fue uno de los primeros equipos en definir a su dupla al volante, luego de acordar la llegada del multicampeón de la F1, Lewis Hamilton, quien acompañará a Charles Leclerc en el ‘Cavallino Rampante’, desplazando a Carlos Sainz.

El español, actual N°55 de la escudería italiana, armará sus maletas y recalará en Williams, elenco que también confirmó a Alexander Albon para el 2024.

Por su parte, Red Bull tendrá la misma formación de este año, donde Max Verstappen será el piloto N°1 de la escudería de la bebida energética, secundado por Sergio ‘Checo’ Pérez.

Así también, Aston Martin no presentará modificaciones e irá con Fernando Alonso y Lance Stroll al volante, luego de la llegada de Adrian Newey, el ‘cerebro’ detrás de la hegemonía Red Bull que aterrizó en la marca de origen británico.

Quienes tampoco presentan modificaciones en el volante es McLaren, escudería que en esta temporada está peleando palmo a palmo el Campeonato de pilotos y por ahora, se alza como el mejor en el Campeonato de Constructores.

Ellos irán con Lando Norris y Óscar Piastri, jovenes pilotos que han demostrado un excelso potencial en la actual temporada que ha puesto de regreso en el podio a McLaren.

Por su parte, Mercedes si tendrá modificaciones en sus volantes. Si bien continuará George Russell como piloto principal de la escudería, la marca alemana tendrá al joven Andrea Kimi Antonelli de 18 años debutando en la F1.

Otros que tendrán nuevos nombres en su parrilla será Haas, marca norteamericana que cerró las llegadas de Esteban Ocon y de Oliver Bearman y dejó de lado a Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen.

De hecho, Hülkenberg fue confirmado en Kick Sauber, escudería que actualmente no ha sumado puntos en el campeonato 2024.

Los ‘Verdes’ renovarán por completo a sus pilotos, siendo Nico Hülkenberg y la novedad de la próxima temporada, Gabriel Bortoletto, piloto brasileño que debutará en la máxima categoría.

*Bortoleto has been added to the group chat*💬💚 pic.twitter.com/hIgBKTMuVN

— Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) November 6, 2024