Kick Sauber remece a la Fórmula 1: cesan a Bottas y Zhou y anuncian "renovado" equipo para 2025

Kick Sauber, la escudería suiza de Fórmula 1, ha anunciado que el finlandés Valtteri Bottas y el chino Guanyu Zhou no continuarán el próximo año en sus filas.

Además, confirmaron que la formación para el Mundial de 2025 estará formada por el alemán Nico Hulkenberg y el joven brasileño de 20 años Gabriel Bortoleto.

Después de confirmar la marcha de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, se ha producido el anuncio del fichaje de Bortoleto, tras una gran campaña en la Fórmula 2, cuya clasificación lidera por delante del francés Isack Hadjar.

Gernolt Dollner, presidente de la junta directiva de Sauber, ha comentado que “el proyecto de Fórmula 1 de Audi, liderado por Mattia Binotto, está logrando grandes avances en muchas áreas. El fichaje del segundo piloto es otro hito”.

“Actualmente estamos presenciando un cambio generacional, con pilotos jóvenes que están teniendo un impacto inmediato. Con el fichaje de Gabriel Bortoleto, nos hemos asegurado uno de estos grandes talentos. Su fichaje subraya la estrategia a largo plazo de Audi y su compromiso con la Fórmula 1”, declaró Dollner.

Mientras, Mattia Binotto, director de operaciones y tecnología de Sauber, aseguró que “Gabriel ya ha demostrado en las categorías junior que tiene lo necesario para ser un piloto ganador”.

“Estamos muy contentos de que se convierta en miembro del equipo de Sauber y Audi. Junto con Gabriel, estamos en un viaje hacia el éxito y evolucionaremos para dar forma a una nueva era para Audi en el automovilismo. Nico y Gabriel representan la combinación ideal de experiencia y juventud, lo que nos posiciona firmemente para el futuro”, añadió.

Bortoleto aseguró, tras el anuncio de su fichaje, que “este es uno de los proyectos más emocionantes en el automovilismo” y que unirse “a un equipo que combina la rica historia del automovilismo de Sauber y Audi es un verdadero honor”.

“Más allá de ser simplemente un miembro, mi objetivo es crecer con este ambicioso proyecto y alcanzar la cima del automovilismo”, agregó el joven piloto brasileño.

Gabriel Bortoleto concluyó con que “estoy increíblemente agradecido por la oportunidad que me ha dado el equipo y por la oportunidad de trabajar junto a un piloto experimentado como Nico”.

Bottas y Zhou han compartido el volante de Sauber las tres últimas temporadas. En la actual temporada de Fórmula 1, aún no han sumado punto alguno.

El mejor puesto del equipo fue el undécimo del piloto chino en la primera prueba en Baréin, mientras que el finlandés tiene tres decimoterceras plazas.

