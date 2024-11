Tras suspensión sabatina por lluvia: confirman nuevo horario de qualy del GP de Brasil de Fórmula 1

Tras la inesperada suspensión por razones climáticas de este sábado, la Fórmula 1 confirmó en sus Redes Sociales el nuevo horario para la qualy del GP de Brasil.

Recordemos que la lluvia provocó que la cita no se realizara hoy, dejando con las ganas a los miles de fanáticos que llegaron al circuito de Inter Lagos, en Sao Paulo, para seguir en vivo la competencia.

Sin embargo, la propia organización dio a conocer que la instancia fue aplazada para este mismo domingo, horas antes de la gran carrera.

“Después de consultar con los comisarios, la clasificación para el Gran Premio de São Paulo tendrá lugar a las 07:30 hora local del domingo por la mañana”, se ratificó en Redes.

Con relación a lo mismo, se especifica que todo será “antes del Gran Premio a las 12:30 hora local”.

Hay que consignar que Chile tiene el mismo horario que Sao Paulo, por lo que en nuestro país el evento también se iniciará a las 07:30 horas… si la lluvia lo permite.

UPDATED SUNDAY SCHEDULE ⏰

After consultation with the stewards, Qualifying for the São Paulo Grand Prix will take place at 07:30 local time on Sunday morning ahead of the Grand Prix at 12:30 local.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6sYawDri0P

— Formula 1 (@F1) November 2, 2024