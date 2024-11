McLaren domina el Sprint del GP de Brasil en Fórmula 1: Norris gana y Piastri segundo

Este sábado, el británico Lando Norris coronó su victoria en el Sprint de la Fórmula 1 del GP de Brasil, además, logrando un 1-2 de McLaren tras resultar primero por sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri.

Completó podio el neerlandés Max Verstappen, por delante del Ferrari de Charles Leclerc. Además, Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly y Sergio ‘Checo’ Pérez (se adjudicó la vuelta rápida) completaron los puntos como los ocho primeros.

Antes de la curva 4, Piastri siguió las órdenes del equipo y se dejó adelantar por Norris.

Después, se activó el Virtual Safety Car por Nico Hülkenberg, que salió de pista en la vuelta 21 por problemas de motor en su Haas. El argentino Franco Colapinto, por su parte, finalizó duodécimo tras ser superado por Lewis Hamilton.

Lo que viene ahora, desde las 15:00 de nuestro país este sábado, es la qualy para la carrera del domingo en Interlagos.

