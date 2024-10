Fórmula 1: todo lo que se juegan pilotos y equipos este fin de semana en el Gran Premio de Brasil

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, llega a Sao Paulo (Brasil) con 47 puntos de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), segundo a falta de las últimas cuatro pruebas en un certamen que aumentó progresivamente su emoción en su segunda mitad.

Después de ganar siete de las primeras diez carreras de la temporada, ‘Mad Max’ no ha vuelto a festejar triunfo en las siguientes diez, en las que sólo sumó cuatro podios.

Norris, con un coche superior en este tramo, acortó unas distancias que el astro neerlandés intentará defender como pueda en su afán por anotarse un cuarto título seguido.

La Sprint en Brasil completa, con el vigesimoprimer Gran Premio del año, el tríptico americano que arrancó en Estados Unidos y se prolongó el pasado fin de semana en México, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) celebró un triunfo claro.

Verstappen frenó el avance de Lando en territorio estadounidense, donde le añadió 5 puntos a su ventaja, pero al acabar sexto en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, cedió 10. Y ahora lidera el Mundial con 362: exactamente 47 más que Norris y con 71 de ventaja respecto a Charles Leclerc (Ferrari), que es tercero.

Sainz saldrá por la puerta grande de Ferrari, equipo en el que el año próximo, cuando el español pilote para Williams, lo sustituirá el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes): sexto en el torneo, a 51 puntos de Carlos.

Los excelentes resultados en Texas y en Ciudad de México han colocado de lleno en la lucha por el Mundial de constructores a Ferrari. McLaren lidera con 566 puntos, sólo 29 más que la escudería de Maranello.

Red Bull, a la que desde el Gran Premio de España se le empezó a complicar el camino hacia un tercer título seguido por equipos, es tercera a 54 puntos de los británicos.

