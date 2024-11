FIA penaliza a Max Verstappen tras Sprint en Brasil: infringió norma con Virtual Safety Car en prueba

Max Verstappen enfrenta una nueva complicación en la Fórmula 1, al recibir una penalización de cinco segundos por infringir las reglas del Virtual Safety Car durante el GP de Brasil. El piloto de Red Bull intentó corregir su tiempo por debajo del mínimo justo al cambiar a verde, pero no logró hacerlo a tiempo. Esta sanción lo relega del tercer al cuarto lugar, permitiendo a Charles Leclerc subir al podio. Además, Verstappen suma cinco puestos menos en la parrilla de salida para la carrera del domingo, por superar el límite de cambios de motor de combustión en la temporada.

Otro dolor de cabeza para Max Verstappen. Este sábado y tras el Sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1, el neerlandés afrontó una inmediata investigación por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

¿Que pasó? El neerlandés intentó superar al McLaren de Oscar Piastri en la última vuelta de la prueba, justo antes de que terminara el paso del Virtual Safety Car (VSC) que ingresó por la salida del Haas de Nico Hülkenberg de la pista de Interlagos.

“El artículo 56.5 dice en parte ‘Todos los coches deben estar también por encima de este tiempo mínimo cuando los paneles luminosos de la FIA cambien a verde’. El piloto estaba 0,63 segundos por debajo del tiempo mínimo al final del VSC cuando los paneles luminosos de la FIA cambiaron a verde. Esto indica una ventaja deportiva obtenida con el VSC”, consigna el documento.

De acuerdo con Motorsport, Verstappen explicó que recibió la información de que estaba por debajo del tiempo y por lo mismo, intentó corregirlo, pero no alcanzó a hacerlo antes de que los paneles luminosos del Virtual Safety Car cambiaran a verde.

Pese a excusarse, la FIA se apegó a la normativa y le dio al piloto de Red Bull una penalización de cinco segundos, la cual, lo desplaza desde el tercer lugar al cuarto y ahora, quien completa podio es Charles Leclerc (Ferrari).

Con la sanción, Max Verstappen redujo a 44 puntos su ventaja sobre el británico Lando Norris en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Por otra parte, el castigo se suma a los cinco puestos menos que tendrá de cara a la carrera del domingo, tras realizar el sexto (de cuatro posibles) cambio de motor de combustión en la temporada.

BREAKING: Max Verstappen receives a five-second time penalty for infringing Virtual Safety Car rules during #F1Sprint

Verstappen, who finished third, drops to fourth place#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sQHUFlmETl

— Formula 1 (@F1) November 2, 2024