Nuevo problema para Red Bull: FIA golpea la mesa y castiga con 5 posiciones a Max Verstappen en Brasil

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1, ha sido sancionado con la pérdida de cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del año, por cambiar el propulsor de su RB20.

Así lo confirmó la Federación Internacional del Automóvil (FIA) este viernes en el paulista circuito de Interlagos, que acoge la quinta de los seis pruebas con formato sprint de la temporada.

El triple campeón del mundo neerlandés -que pierde esos cinco puestos en la formación de salida de la carrera del domingo, no en el sprint de este sábado- lidera el Mundial con 47 puntos de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren).

BREAKING: Max Verstappen will take a five-place grid penalty for Sunday’s São Paulo Grand Prix after Red Bull elected to change his power unit#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/PsKVfYtt7R

— Formula 1 (@F1) November 1, 2024