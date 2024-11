Franco Colapinto desata pasiones en el paddock: Hamilton y Verstappen ’exigen’ su continuidad en la F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El argentino Franco Colapinto, fichaje de Williams para el tramo final de la temporada de F1, ha causado furor en el paddock y entre los equipos y pilotos del Gran Circo, recibiendo el respaldo de figuras como Lewis Hamilton y Max Verstappen, quienes elogiaron su desempeño y exigieron su continuidad para el 2025. En conferencia de prensa previa al GP de Brasil, Colapinto expresó su deseo de un asiento en caso de que Williams no pueda ofrecérselo, siendo respaldado por los campeones mundiales Verstappen y Hamilton, así como por el legendario piloto Felipe Massa, quienes destacaron su talento y méritos para permanecer en la F1. Ante estos elogios y apoyos, Colapinto correrá en el GP de Brasil con altas expectativas por demostrar su valía en la máxima categoría del automovilismo. Desarrollado por BioBioChile

Un piloto que ha desatado pasiones no solo en los hinchas de la F1, sino que en el paddock, los equipos y los propios conductores y protagonistas del ‘Gran Circo’ ha sido el argentino Franco Colapinto, apuesta de Williams para la recta final de la temporada que ha revolucionado la mejor categoría motor deportiva.

A horas de que comiencen a rugir los motores en el GP de Brasil, última parada en suelo americano antes de cruzar el Atlántico, diversos equipos, jefes de escuderías y pilotos se han pronunciado para hablar solo cosas positivas del ingreso del trasandino de 21 años a la F1, y en este caso, fueron dos emblemas que ‘exigieron’ su continuidad para el 2025.

En conferencia de prensa, Colapinto tuvo la suerte de estar acompañado de dos campeones mundiales de F1 que entre ambos suman 10 títulos, Lewis Hamilton (7) y Max Verstappen (3).

El primer piloto en ser consultado en la conferencia fue el propio Colapinto, quien dejó una llamativa declaración al hablar sobre su futuro.

Las declaraciones de Colapinto

Con relación a esto, el argentino detalló que “si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado. Lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro. Pero no soy la persona adecuada para contestarlo, debería ser la última”.

Fue ahí donde los campeones del mundo alzaron la voz y complementaron los dichos de Colapinto.

El primer fue Verstappen, quien apuntó que “Franco (Colapinto) se merece un asiento con lo que ya ha demostrado. En Williams se deben estar rascándose la cabeza pensando qué hacer con él”.

Más tarde, Hamilton respaldó las palabras de Verstappen y Colapinto asegurando que “ha hecho un trabajo increíble. Se ha ganado el derecho de estar aquí. Todavía hay un asiento disponible…”.

Sin embargo, no fueron solo ellos los que elogiaron al argentino, también lo hizo el histórico piloto brasileño, Felipe Massa, quien se deshizo en elogios para Colapinto.

En sus palabras, el piloto que corrió 272 carreras en F1 apuntó que “Franco Colapinto ya hizo méritos para quedarse”.

“Tiene cualidades de un piloto mucho mejor de lo que uno pensaba. La primera carrera fue positiva y las siguientes mucho más. Lo que está haciendo es generar experiencia para el futuro”, cerró.

Es por eso que ante los elogios y las peticiones de los pilotos experimentados, Franco Colapinto participará en el GP de Brasil con todo a su favor, donde tendrá que demostrar que está a las alturas de las expectativas.

