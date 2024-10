En homenaje a su ídolo: Lewis Hamilton conducirá icónico McLaren de Ayrton Senna en GP de Brasil

La acción de la Fórmula 1 se dirige al circuito Interlagos en Brasil, última fecha en suelo americano antes de que la adrenalina del Campeonato Mundial vuelva a cruzar el Atlántico.

La visita del ‘Gran Circo’ al gigantesco país de Sudamérica viene cargadas de sorpresa, luego de que se confirmara que Lewis Hamilton conducirá, a modo de homenaje, el histórico McLaren de Ayrton Senna, el monoplaza modelo MP4/5B, auto reconocido por sus legendarias carreras bajo el manejo del histórico piloto brasileño.

La información que ya da la vuelta al mundo sentencia que Hamilton, fue elegido para ser el representante designado para el evento que lleva por nombre: “Senna Sempre”, que se realizará el sábado 2 de noviembre. Antes del evento en la pista de Interlagos, el coche será expuesto en la Avenida Faria Lima.

Cabe recordar que Hamilton, piloto con nacionalidad brasileña honoraria desde 2022, ya condujo el McLaren 1988 del tricampeón brasileño, cuando aún era piloto de la escudería británica.

En 2017, también se emocionó al recibir un casco de su ídolo cuando igualó a Senna en número de ‘poles’ en el Gran Premio de Canadá.

When Lewis Hamilton received a race worn Ayrton Senna helmet as a gift from the family after equaling his hero's number of pole positions 💛🇧🇷 pic.twitter.com/maNTLxBVm1

— ESPN F1 (@ESPNF1) November 2, 2023