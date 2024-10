FIA ’caza’ a dos fabricantes incumpliendo normas de Fórmula 1: impuso multas por un millón de dólares

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha sorprendido a dos fabricantes de la Fórmula 1 incumpliendo las normas, por lo que ha impuesto sanciones que alcanzan el millón de dólares.

Esta vez no son equipos los que están actuando al borde del reglamento, sino que dos empresas proveedoras de motores: Honda (Red Bull) y Alpine (Renault).

Según Motorsport, los fabricantes se apegan a un límite presupuestario a contar de 2023 y, si bien ninguno superó el monto establecido como tope, hubo dos que cometieron “faltas de procedimiento”.

En el caso de Honda, creadora de unidades de potencia para Red Bull y AlphaTauri hasta el año pasado, incumplió al momento de presentar la documentación de sus cálculos.

“Se detectaron cálculos de costos incluían gastos incorrectamente excluidos o ajustados”, apuntó la FIA. Por lo anterior, se castigó al fabricante japonés con una multa de 600.000 dólares (más de 533 millones de pesos).

Alpine, en tanto, fue castigada con 400.000 dólares (355 millones de pesos) por haberse retrasado en el envío de documentos y por “omitir información relevante”.

Cabe mencionar que la FIA dictaminó que ambos fabricantes cometieron una falta menor y les ofreció un “Acuerdo de Infracción Aceptado”.

Lo anterior, se traduce en el pago de la mencionada multa económica en lugar en lugar de una investigación más a fondo.

