Fórmula 1: Max Verstappen domina en la Sprint del GP de EEUU y da otro paso al tetracampeonato

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) resistió la remontada infructuosa del británico Lando Norris (McLaren) y volvió a probar, casi cuatro meses después, el sabor de la victoria en la Fórmula 1.

‘Mad Max’ se llevó la carrera Sprint del GP de Estados Unidos, en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) sacó su ritmo a relucir y acabó segundo.

El piloto madrileño, que salía quinto, superó por ritmo a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, y también al británico George Russell (Mercedes), para apoderarse de la tercera plaza.

Aunque su persecución a Norris tuvo éxito en la última vuelta, cuando apretó tanto a Norris que el británico bloqueó las ruedas delanteras en la primera curva y cedió la segunda plaza al español.

El triple campeón del mundo aventajó así en casi cuatro segundos a Sainz y sacó dos puntos vitales en el Mundial de pilotos a Norris, en una carrera en la que el mexicano ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que salía décimo primero, recuperó dos posiciones y acabó noveno.

El argentino Franco Colapinto (Williams) acabó décimo segundo y el español Fernando Alonso (Aston Martín), décimo octavo.

Aunque el neerlandés no gana en domingo desde que lo hiciera el pasado 23 de junio en Montmeló (Barcelona), Verstappen insiste con su triunfo en su dominio bajo las carreras Sprint, en las que acumula cuatro triunfos en otras tantas carreras, y sostiene así ese liderato del Mundial de pilotos al que Norris sigue sin acercarse.

