"Super Max" Verstappen (Red Bull) se alza con la pole al ’sprint’ de Austin

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), rey absoluto de las tres carreras al ‘esprint’ disputadas este 2024, saldrá desde la ‘pole position’ en el circuito de Austin este sábado al dar un paso al frente en la lucha por el Mundial de pilotos y batir por doce milésimas el tiempo del británico George Russell (Mercedes) en el GP de Estados Unidos

Los ojos estaban puestos en el neerlandés por su enconada lucha con el británico Lando Norris (McLaren) y lejos de esconderse o excusarse en los problemas que ha tenido la escudería Red Bull a su llegada a Austin, teniendo que cambiar por completo la parte delantera de su suelo, firmó un gran tiempo de 1 minuto, 32 segundos y 833 milésimas para acabar la clasificación primero.

Back on top 💪

Max takes his first pole since the end of June (in Austria) #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/fTxJqKBcs4

— Formula 1 (@F1) October 18, 2024