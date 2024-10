Lewis Hamilton estalla contra los ’trucos’ de Red Bull en F1: "Dios sabe cuanto tiempo lo han tenido"

Un gran escándalo se ha desatado en la Fórmula 1, luego de que Red Bull cambiara sus monoplaza tras mantener conversaciones con la FIA y reconocer ciertos ‘trucos’ para poder mejorar los coches en el ‘Gran Circo’.

Estos cambios, en concreto en la ‘bandeja T’, que es la pieza inicial del suelo, se habrían hecho durante el parque cerrado antes de las carreras: algo estrictamente prohibido.

La trampa detectada en el parque cerrado apunta a un sistema creado para que un mecánico pudiese cambiar la altura del asiento del piloto, hasta el momento indetectable en la evaluación regular entre la clasificación y la carrera.

Tras esto, fue Lewis Hamilton, piloto multicampeón con Mercedes en la F1 quien alzó la voz en contra de lo realizado por Red Bull y golpeo el tablero en el GP de Estados Unidos que se disputa desde este 18 hasta el domingo 20 de octubre.

En conversación con los medios de comunicación, el veterano y excelso piloto británico, Lewis Hamilton, aseguró que “me he enterado nada más llegar, nuestro deporte se basa en la innovación, ellos han sido los líderes y han innovado siempre, todos los equipos siempre miran las normas e intentan encontrar vacíos para ‘masajearlas’ y extraer lo máximo de ellas. Incluso rozando los límites”.

No obstante, luego de elogiar a Red Bull, fue con todo dejando en duda las victorias que acumula el team de la bebida energética en la F1.

Con relación a esto, Hamilton señaló que “tiene que estar todo mejor controlado, hicieron un trabajo mejor que el resto pero… Dios sabe cuánto tiempo han tenido este dispositivo, han estado ganando campeonatos con él, puede que ahora esto se termine”.

Lo cierto es que ahora será el turno de ver si las modificaciones que Red Bull le realizaba a sus monoplazas, el RB20, es un detalle importante para los títulos que han logrado en las últimas temporadas.

Cabe destacar que en las últimas temporadas han liderado la F1, siendo Verstappen tricampeón consecutivo del ‘Gran Circo’ y con ‘Checo’ Pérez acumulando podios (en las anteriores campañas) con los monoplazas de Red Bull.

Sir Lewis Hamilton when asked about the recent Red Bull x FIA news :

"The name of our sport is all about INNOVATION. Red Bull have been the leaders. and they’ve innovated."

"Ultimately all the teams look at the rules and try to find how to massage those rules and get the most… pic.twitter.com/DfcCSsXsiT

— sim (@sim3744) October 17, 2024