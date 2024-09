"No es un final de cuentos": Ricciardo reconoce su inminente adiós a la Fórmula 1 al borde del llanto

Daniel Ricciardo, piloto de Fórmula 1, protagonizó emotivas escenas en el GP de Singapur, generando especulaciones sobre su futuro en la competencia. Tras 13 años de carrera, Ricciardo insinuó su posible salida al expresar su orgullo por sus logros, aunque lamentó la falta de un final ideal. El piloto australiano mostró frustración por su rendimiento actual y la posibilidad de no regresar a Red Bull, abriendo paso a Liam Lawson como potencial sustituto en su equipo.

La trastienda del GP de Singapur dejó consigo emotivas imágenes de Daniel Ricciardo (AlphaTauri), de quien se especula que está fuera de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada.

De hecho, sus últimas declaraciones dan cuenta de ello.

“Puse lo mejor de mí; quizá el final de cuento de hadas no se produjo, pero estoy orgulloso de lo que he logrado”, dijo el piloto, que contabiliza 13 años de competencia en el ‘Gran Circo’.

Como posible reemplazante en su asiento se perfila Liam Lawson, piloto del equipo de reserva de Red Bull.

En este contexto, el australiano reflejó la frustración por motivo de su desempeño en el presente año.

“Quería intentar luchar de nuevo en la parte delantera y volver a Red Bull. Obviamente, no fructificó, así que también tengo que hacerme la pregunta ‘¿qué más puedo conseguir? ¿Qué más puedo hacer?”, lamentó.

Por último, Daniel Ricciardo fue enfático al reconocer que su paso por Singapur “podría ser mi último Gran Premio”, dejando la incógnita instalada respecto a su participación en el GP de Estados Unidos.

“Hay una posibilidad realista de que esto no suceda, estoy preparado para ello”, sentenció.}

