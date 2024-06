"Ha estado hablando mierda": Ricciardo mandó a callar a excampeón de F1 tras ’ninguneo’ en Canadá

El piloto Daniel Ricciardo se ubicó en el quinto puesto de la grilla para el Gran Premio de Canadá, generando críticas por parte del ex campeón de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, quien cuestionó su desempeño y se preguntó por qué sigue en la F1. Villeneuve mencionó que Ricciardo no ha logrado resultados significativos en los últimos años y que si no puede mejorar, debería retirarse. Ante estas críticas, Ricciardo respondió desafiante, mencionando que Villeneuve "ha estado hablando mierda" y que le parece frustrante no poder demostrar su verdadero potencial. La polémica entre ambos pilotos ha generado tensiones en el mundo de la F1.

En el quinto puesto de la grilla quedó Daniel Ricciardo para largar en el GP de Canadá, en otro de los desempeños más que cuestionable en la voz del reconocido exmonarca de la F1, Jacques Villeneuve.

Hoy comentarista de Sky Sports, el campeón de Fórmula 1 en 1997 criticó, previo a las pruebas clasificatorias, lo hecho hasta ahora por el australiano e incluso, puso en la balanza los resultados conseguidos por el piloto para cuestionarse y lanzar una áspera crítica: “¿Por qué sigue en la F1? ¿Por qué?”

“Estamos escuchando lo mismo desde hace cuatro o cinco años. Tenemos que mejorar el coche para él, pobrecito. Lo siento, han pasado cinco años de eso. No, estás en la F1″, dijo.

En ese sentido, el excorredor canadiense complementó que “tal vez haces ese esfuerzo por un Lewis Hamilton, que ha ganado múltiples campeonatos, pero no haces ese esfuerzo por un piloto que no puede lograrlo y si no puedes cortarlo, vete a casa, hay alguien más que ocupará tu lugar”.

Este domingo, Ricciardo no se quedó callado y le respondió, en un tono aún más desafiante, a Villeneuve.

“No sé lo que dijo, pero escuché que ha estado hablando mierda. Siempre lo hace. Creo que se ha golpeado la cabeza demasiadas veces, no sé si juega hockey sobre hielo o algo así. De todos modos, no le daré la hora, pero… ¡toda esa gente puede chuparla!”, dijo el otrora piloto de Red Bull en declaraciones consignadas por RacerMag.

A su vez y tras conseguir el quinto puesto en Montreal, el ex McLaren sentenció: “Es bueno callar a algunas personas, pero obviamente es solo para mí. Sé de lo que soy capaz y creo que es frustrante no haber podido sacarlo de mí mismo”.

🗣️ "I won’t give him the time of day. But…all those people can SUCK IT."

Daniel Ricciardo with a pretty emphatic response when asked if his 5th on the grid in Canada sent a message to Jacques Villeneuve after he criticised him on Sky: pic.twitter.com/GJCBf1vsdd

— The Race (@wearetherace) June 8, 2024