Peleas internas, ’huidas’ y caos con el auto: los detalles que ensucian el dominio de Red Bull en F1

Red Bull es el equipo de la Fórmula 1 que se alza como actual tricampeón del ‘Gran Circo’ en el Campeonato de Constructores y además, han guiado a Max Verstappen a tocar la cima en tres años consecutivos.

Si bien el piloto ‘tulipán’ dominó a placer la pasada temporada para su tricampeonato, este 2024 se ha visto una verdadera temporada de contrastes para la escudería con sede en Milton Keynes.

Los factores parecen ser diversos, pero para nadie es sorpresa que desde antes que comenzara la actual temporada, Red Bull ya había iniciado con problemas gracias a uno de sus cabecillas, Christian Horner, quien se vio envuelto en problemas con una extrabajadora de la marca.

La demanda por acoso que recibió el director de equipo fue un verdadero balde de agua fría para Red Bull, en una temporada que parece arrancarse de las manos, dejando a ‘Mad Max’ a la deriva por su cuarto campeonato consecutivo.

Esto sumado con los problemas de confianza en Sergio ‘Checo’ Pérez, segundo piloto del equipo, los dramas y caos que se han provocado con las modificaciones del actual monoplaza del equipo, el RB20 y la arremetida de McLaren, Ferrari y Mercedes, hacen tambalear al equipo que se ha demorado solo 2 décadas en quedar en los registros de la mejor categoría de motor del mundo.

Ahora, se presentaran diversos factores que pueden estar influyendo en el opaco presente de Red Bull, acostumbrados a los ‘flashes’ y podios, y que por ahora solo se están quedando con las manos vacías y viendo como los ‘papayas’, la ‘Scuderia’ y los alemanes, se acercan cada vez más a la cima de la clasificación.

La demanda contra Christian Horner

Antes de que comenzara la temporada en la Fórmula 1 con el GP de Bahreín el 2 de marzo, ya se había vivido una verdadera tormenta en Red Bull, luego de que el 5 de febrero, Christian Horner fuese demandado por ‘comportamiento inapropiado’, generando inestabilidad en el equipo de la bebida energética.

Sin dar muchos detalles, el medio internacional The Telegraaf dio a conocer el mundo la caótica noticia, sin revelar el sexo o el nombre de quien había presentado la denuncia.

Eso sí, en los detalles que se pudieron conocer con el correr de los días, apuntaban a que Horner habría enviado “imágenes íntimas” a la persona denunciante.

Esto generó la primera inestabilidad de la temporada, donde incluso el padre de Verstappen, Jos, habría abogado por la víctima del presunto ‘suceso’ y pedido la salida de Horner.

De hecho, en los primeros eventos de la temporada, Jos Verstappen y Christian Horner aparecieron discutiendo en un hecho que marca el quiebre en la interna de Red Bull.

Cabe destacar que Red Bull llevó a cabo una investigación para zanjar el problema y decidieron absolver de cualquier cargo a Christian Horner, quien hasta el día de hoy se mantiene como líder del team.

Las críticas y posterior renovación de Sergio ‘Checo’ Pérez

Sumados a los problemas internos desde el arranque de la temporada, las críticas a ‘Checo’ han sido una importante arista que ha complicado en más de un eventos a Red Bull a lo largo de la actual campaña.

Si bien el mexicano se subió al podio en 4 de los primeros 5 eventos de la F1, posteriormente comenzó un declive en su nivel, registrando su peor posición en el GP de España e Italia (octavo).

No obstante, ‘Checo’ Pérez registró un grave incidente en el GP de Mónaco, donde no terminó la carrera al igual que en Canadá y en Gran Bretaña, perdiendo posiciones en la tabla de pilotos y complicando de manera tanto deportiva como monetaria a Red Bull.

A pesar de eso, el 4 de junio de la presente temporada, el equipo de la bebida energética le renovó su contrato por 2 años, pero nada de eso ha funcionado para que el tapatío vuelva a su nivel que lo alzó como subcampeón en la pasada temporada.

Ahora en Bakú, circuito callejero (y especialidad de ‘Checo’) del GP de Arzebaiyán, se apunta a una remontada de Pérez para volver a meterse en la pelea y potenciar a Red Bull de cara al cierre de la temporada.

Los reclamos de los Verstappen

Otros de los puntos a tener en consideración en el declive evidente de Red Bull en la actual campaña de la F1 la protagonizan los nombres y ‘pesos pesados’ de la escudería en el ‘Gran Circo’.

Max Verstappen, piloto y referente del equipo desde 2020 a la fecha y su padre, el expiloto Jos, son parte importante y crucial de los logros del último tiempo en la escudería, pero también son dos emblemas que tienen mucho poder y que influyen mucho en la cara visible del equipo.

Jos Verstappen fue uno de los detractores de Christian Horner cuando el director de equipo fue denunciado por acoso laboral, incluso, protagonizando una discusión en Bahreín tras finalizar el primer GP de la temporada, algo que desató las dudas de la continuidad de su hijo en Red Bull.

Según declaraciones recogidas por Daily Mail en marzo, Jos detalló que mientras Horner siguiera en el puesto, Red Bull podría desintegrarse en la temporada, y al parecer no mintió.

En concreto, Jos detalló que “aquí hay tensión mientras él siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se hace la víctima, cuando es él quien causa los problemas”.

Esto generó ‘dardos’ cruzados entre Jos y Horner, quien arremetió asegurando que quien servía de su familia era Max Verstappen y no él.

“La relación con Max siempre ha sido muy, muy buena, muy fuerte. Él es una parte clave de nuestro equipo y, ya sabes, él es nuestro piloto, él es el que es importante. Nunca he tenido un problema con ninguno de nuestros pilotos, ya sabes, padres en el pasado e independiente de los problemas con Jos, realmente no tengo nada que comentar”, aseguró en su momento Horner.

Pese a que uno de los asesores principales de Red Bull, Helmut Marko, ingresó a la polémica para unir a ambas partes, poco pudo hacer para evitar más problemas entre dos fuertes bloques en el equipo.

Lo cierto es que han pasado los meses y dicho tema de ha diluido, pero no se les ha visto más a ambos referentes del equipo juntos en lo que va de la temporada.

Los problemas con el RB20

No se puede hablar de los problemas que atentan contra Red Bull si no de detalla los dramas que viven los pilotos en los últimos eventos abordo del monoplaza RB20, actual coche de Sergio ‘Checo’ Pérez y de Max Verstappen.

El primero en notar ciertos inconvenientes con el vehículo fue ‘Checo’, quien tras el GP de China no ha vuelto a subirse al podio y ya van más de 10 eventos.

Hace algunas horas, en conferencia de prensa, Pérez detalló “hace 10 o 12 carreras me quejaba de estos problemas, pero ahora son tan grandes que incluso Max los siente. Creo que la solución me beneficiará aún más con mi estilo”.

“Está muy claro en los datos, el equipo es plenamente consciente de ello y ojalá podamos solucionar los problemas pronto en el futuro. Entonces podremos desbloquear mucho rendimiento del coche”, advirtió de entrada en Bakú.

Esto revela los problemas que ahora está teniendo su compañero, Max, quien también ha puesto bajo la lupa el rendimiento del RB20 tan criticado en lo que va de la temporada.

Verstappen fue más crítico en sus palabras tras el GP de Países Bajos que quedó en manos de Lando Norris, ‘Mad Max’ apuntó que “no estaba allí en las primeras carreras, pero algo en el coche ha hecho que sea más difícil de conducir”.

“Es muy difícil precisar de dónde viene eso en este momento. Y eso está perjudicando, por supuesto, nuestro rendimiento a una vuelta, pero también en tandas largas. Todo el fin de semana ha tenido las mismas limitaciones. He tenido más o menos el mismo equilibrio desde la FP1 hasta la carrera, por lo que es muy difícil de resolver en este momento”, arremetió.

Los problemas llegaron tras el GP de Miami en mayo del 2024, donde el RB20 presentó una varia parrilla de modificaciones en componentes que han provocado -a la larga- los dramas que hoy han tenido que sortear los pilotos en los actuales GPs.

Desde Miami a la fecha, los cambios deja en claro que, si es un componente el que ha desencadenado su giro equivocado, va a ser bastante difícil averiguar cuál es.

Para Red Bull, este parece ser también un territorio nuevo, ya que no se ha enfrentado realmente a los problemas que sus rivales han tenido en las últimas tres temporadas, hasta ahora.

El medio especializado, Motorsport, diseño un detallado informe que habla de los posibles componentes que han ‘estropeado’ y generado los dolores de cabeza de Red Bull en la F1, una investigación digna de admirar donde han recopilado todas los cambios que podría derivar en el caos que reina en el equipo de la bebida energética.

Revisa el estudio aquí.

La salida de Newey

Por último y el directa relación con las modificaciones del RB20 de Red Bull, aparece la noticia que ha dado un golpe an la Fórmula 1, luego de que la ‘mente maestra’ tras los títulos de la escudería en el ‘Gran Circo’, Adrian Newey, pusiera fin a su estadía en Milton Keynes y firmara una multimillonario acuerdo con Aston Martin.

La información se dio a conocer esta semana, pero la salida de Newey hace meses, antes de que los problemas con los autos detonara y pusiera todo de cabezas en el último tramo de la temporada.

Si bien, Newey es el ingeniero en jefe de Red Bull, él mismo dejó en claro que no trabaja en los autos desde abril en la actual temporada, algo que lo descarta como cabecilla de las modificaciones que se han realizado hasta el momento en el RB20.

Tras su llegada a Aston Martin, Newey fue tajante en sus respuestas tras su supuesta ‘vinculación’ con los problemas de los monoplazas.

En sus palabras, Adrian detalló que “para ser honesto, realmente no leo la prensa por una razón personal que se remonta a mis días en Leyton House. Pero la realidad es realmente no puedo comentar sobre eso porque una vez que estoy fuera, estoy fuera”.

“No estoy involucrado”

“Eso significa que no he podido contribuir al balance del coche desde abril. ¿Por qué el equipo es menos competitivo recientemente? No lo sé porque no estoy involucrado”, indicó.

Fue ahí donde aseguró que “estoy en una especie de extraño año sabático semi-forzado en este momento, porque la última vez que estuve involucrado con el coche de Fórmula 1 fue el fin de semana de la carrera de Suzuka a finales de abril, incluyendo ese fin de semana”.

“Desde entonces he estado alejado de la Fórmula 1 y centrado en el coche de calle RB17″, finalizó.

De esta forma se descarta su participación en los problemas del RB20 y sobre todo corta de raíz las voces que apuntan a un ‘saboteo’ de Newey desde dentro de la interna de Red Bull, ahora con su nuevo contrato ligado a Aston Martin.

Lo cierto es que los problemas se han desatado desde el arranque de la temporada en la F1 y parecen ser diversas las instancias que han complicado el buen desarrollo de Red Bull y participación en el ‘Gran Circo’.

Independiente de eso, por ahora, Max Verstappen sigue liderando la clasificación en el ranking de pilotos en la F1, alzándose en el primer lugar con 301 puntos, pero seguido de cerca por la arremetida de Lando Norris y su McLaren con 241 y en tercer lugar aparece Charles Leclerc con 217 puntos en su Ferrari.