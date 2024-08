Red Bull apunta a su auto como lo peor de la temporada: "Solo Verstappen puede dominar a esa perra"

La falta de podios para Red Bull en los últimos eventos de la F1 ha desnudado toda la ansiedad que el Team ubicado en Milton Keynes posee en la actual temporada del ‘Gran Circo’ y pese a que Max Verstappen sigue a la cabeza, la embestidas de Mercedes, McLaren y Ferrari mantienen la competición al rojo vivo.

El mayor blanco de las críticas en el Team Red Bull se las ha llevado Sergio ‘Checo’ Pérez, apuntados por muchos tras sus distantes posiciones a comparación del neerlandés, pero desde la alta cúpula de los actuales campeones del Campeonato de Constructores le quitan la culpa y se lanzan a otro importante elemento, el monoplaza RB20.

Fue uno de los asesores principales del equipo, Helmut Marko, quien en diálogo con Auto Motor und Sport en la antesala del GP de Países Bajos, partió sentenciando que “Al principio de la temporada teníamos un coche equilibrado como el McLaren de ahora… Fácil de conducir en todo tipo de circuitos y en todas las condiciones”.

Sin embargo, posteriormente reconoció que “hemos tomado un giro equivocado en alguna parte (del proceso de evolución), después del cual el auto se convirtió en una perra que solo Max Verstappen puede domar”.

“Todos los pasos de desarrollo hicieron que el auto fuera cada vez más impredecible. Se volvió cada vez más difícil encontrar una buena configuración y el equilibrio correcto”, remató.

Fue ahí donde relacionó los problemas del monoplaza con los que ha tenido ‘Checo’ durante la temporada.

Con relación a esto, Marko destacó que “cuando el coche empiece a reaccionar de forma más predecible, verás que Pérez recupera su velocidad”.

Con esto se espera que el monoplaza de Red Bull presente las primeras modificaciones para el GP de Países Bajos, cita que tendrá su evento principal el próximo domingo 25 de agosto a las 09:00 horas (en suelo chileno).

