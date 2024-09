Tras fichar a Adrian Newey: Aston Martin va por todo en la F1 y le abre la puerta a Max Verstappen

Aston Martin Fórmula Uno sacudió esta semana la máxima categoría del automovilismo al fichar a Adrian Newey como nuevo ingeniero jefe, tras su exitoso paso por Red Bull donde creó el RB19.

La escudería británica busca mejorar sus resultados tras un bajo rendimiento en 2024, confiando en la experiencia y talento de Newey, de 65 años, para lograrlo.

Y al team de automovilismo con sede en Silverstone se le abrió el apetito y no se pone límites pensando en las próximas temporadas del ‘Gran Circo’.

Incluso Mike Krack, jefe de equipo, habló en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán y sorprendió con sus dichos. “La puerta para Max Verstappen siempre está abierta, para todo“, indicó sobre la posibilidad de fichar al tricampeón del mundo y actual líder del Mundial.

Recordar que Newey trabajó codo a codo con el piloto neerlandés durante sus años en Red Bull y se conocen muy bien.

“Este no es ya un equipo perdedor, como lo solía ser en el pasado. Es un equipo en el que se debería confiar en que lo puede hacer. Porque, además, ahora tiene una nueva manera de afrontar las cosas con sus pilotos y colaboradores. Firmar a Newey abre muchas puertas para el futuro”, expresó Krack.

El bombazo sobre el fichaje de Newey llevó incluso al español Fernando Alonso, bicampeón del mundo y principal piloto de Aston Martin, a ofrecerse a pagar parte del sueldo del ingeniero británico.

“Es increíble que se ofreciera a pagar con parte de su salario a Adrian. Hablamos de un 10 o un 20 %. Así que lo buscaré hoy para preguntarle cuánto es realmente… Puedes ver el respeto que se tienen entre sí (Alonso y Newey), y creo que quieren conseguir algo“, cerró el jefe de equipo.

En tanto, Alonso volvió a manifestar su satisfacción por el arribo de Newey. “Ha sido una semana positiva para el equipo con el anuncio de Adrian. Es una gran incorporación, y pienso que Aston Martin es el equipo del futuro. Vamos inaugurando nuevos edificios, terminaremos el túnel de viento en enero, tenemos a Aramco, el mejor socio del mundo, y ahora a Adrian. Así que la visión de Lawrence (Stroll, dueño de la escudería) va tomando forma”, expresó.

