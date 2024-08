Mercedes vuelve a la carga y Red Bull se hunde en Monza: Hamilton conquista los libres 2 en Italia

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundial de Fórmula 1, fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimoquinto del Mundial del ‘Gran Circo’.

Monza fue el escenario en donde Lando Norris (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari) completaron el podio en la segunda sesión de libres no exenta de accidentes.

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 5.793 metros de la pista del templo de la velocidad lombardo en un minuto, 20 segundos y 738 milésimas, sólo tres menos que su compatriota Lando Norris (McLaren) -segundo en el Mundial, a 70 puntos del líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Para sorpresa de muchos, el actual piloto N°1 en la clasificación, Verstappen, terminó en la décima cuarta posición en Monza, en una práctica con evidentes problemas en su RB20, siendo escoltado por Sergio ‘Checo’ Pérez que finalizó décimo quinto.

La sesión estuvo interrumpida, con bandera roja, durante un cuarto de hora, a causa del accidente del danés Kevin Magnussen (Haas) -sin lamentar daños personales- en la séptima de las once curvas de la mítica pista italiana; y se reanudó a falta de quince minutos.

RED FLAG! 🔴

Kevin Magnussen loses control of his Haas and goes straight into the barrier 💥 pic.twitter.com/9fptRBqes7

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 30, 2024