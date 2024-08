F1: Verstappen lidera primer libre en Italia marcado por accidente de Antonelli y debut de Colapinto

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), triple campeón del mundo y líder del Mundial de F1, fue el más rápido este viernes en el primer libre para el Gran Premio de Italia, el decimoquinto del año y en Monza.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el cuarto y el décimo crono del ensayo; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el argentino Franco Colapinto (Williams) se inscribieron noveno y decimoséptimo en la tabla de tiempos, respectivamente.

En la mejor de sus 19 vueltas, Verstappen cubrió los 5.793 metros de la pista del templo de la velocidad lombardo en un minuto, 21 segundos y 676 milésimas, 228 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Tercero remató el inglés Lando Norris (McLaren) —segundo en el Mundial, a 70 puntos de Verstappen—, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Carlos Sainz, quinto en el campeonato, se quedó exactamente a cuatro décimas y media del crono del neerlandés. Su compatriota, Fernando Alonso invirtió 639 milésimas más que el líder del Mundial.

En una sesión que concluyó con 33 grados centígrados ambientales y 52 en el asfalto; y que estuvo marcada por el accidente -sin lamentar daños personales- de Andrea Kimi Antonelli.

La sesión estuvo interrumpida, con bandera roja, durante unos trece minutos y después de los primeros diez, a causa del choque del joven italiano de 18 años, que se había subido al Mercedes del inglés George Russell.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8

— Formula 1 (@F1) August 30, 2024