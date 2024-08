’Checo’ Pérez trata de "idiota" a Hamilton por temeraria acción: el Mercedes fue penalizado por FIA

La qualy del GP de Países Bajos no ha sido para nada tranquila, luego de los problemas de Williams, las descalificaciones, penalizaciones y la disputa en la pista de Sergio ‘Checo’ Pérez y Lewis Hamilton.

Resulta que el tapatío tuvo que quemar un par de neumáticos en la Q1, algo que le hizo falta en la Q3 para poder alcanzar a completar las últimas dos vueltas, algo que podría haber derivado en una mejor posición en la grilla de salida de este domingo.

¿El motivo? Un encontrón con Hamilton en donde ambos sacaron chispas y situación que complicó tras la qualy al piloto británico.

El mexicano estaba en su vuelta rápida en la Q1 cuando en la curva N°9 se encontró con Lewis Hamilton, quien a pesar de que intentó salir del camino de Pérez, lo hizo muy tarde y complicó a ‘Checo’ en un giro.

Fue ahí donde el Red Bull arremetió desde su radio: “¿¡Qué demonios está haciendo este idiota!?”.

En ese momento el 7 veces campeón de la F1 apuntó: “estaba afuera de su camino”, algo que fue apoyado por Mercedes.

La situación y demora de Hamilton afectó a ‘Checo’, quien tuvo que ir a boxes a cambiar neumático en una situación que derivó en la quinta posición de Pérez.

Los comisario de la F1 abrieron una investigación tras la qualy y encontraron culpable a Hamilton y lo castigaron con 3 puestos en la grilla de salida en Zandvoort.

De esta forma, Lewis pasará de la posición 12 a la 15, situación que favorece a Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen.

