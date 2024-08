Tras fatídico abandono de Rovanperä: Ogier se adjudica un accidentado WRC de Finlandia

El francés Sebastien Ogier (Toyota Gazoo Racing) se adjudicó la fecha del World Rally Championship (WRC) de Finlandia de manera imprevista, al aprovechar el abandono de su compañero de equipo Kalle Rovanperä, que volcó su automóvil en el penúltimo tramo de la etapa final cuando lideraba la prueba con clara ventaja.

Sin el finlandés en carrera, Sebastien Ogier aprovechó la situación y consiguió su 61° victoria en el campeonato del mundo de rallyes. El belga Thierry Neuville (Hyundai) y el francés Adrien Fourmaux (Ford) completaron el podio.

Ogier, de 40 años y ocho veces campeón del mundo, ha ganado este año las pruebas de Croacia y Portugal. El de hoy es el segundo rally de Finlandia que se adjudica, once años después de su primer triunfo.

Con todo, ocupa la cuarta plaza de la clasificación general del Mundial con 117 puntos, lejos del líder, Neuville (145).

Segundo es el estonio Ott Tanak (137), que abandonó el viernes, y tercero el británico Elfyn Evans (132), que se retiró hoy por salida de pista.

“Una victoria en Finlandia siempre es agradable”, observó Ogier, “pero esta no es la forma en que nos gusta tenerla. Lo siento mucho por Kalle y Jonne, tuvieron mala suerte con la piedra y es una pena para ellos. Tuvimos mala suerte nosotros en Cerdeña y perdimos en el último tramo, pero aquí tenemos suerte. Así es el automovilismo”, sentenció.

