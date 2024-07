WRC confirma a Chile y el Bío Bío como sede del Rally Mundial 2025: habrá doble fecha en Sudamérica

La organización del Campeonato Mundial de Rally (WRC) oficializó este miércoles su calendario para la temporada 2025, donde nuevamente está incluida una fecha en Chile.

El Rally Chile Bío Bío 2025 está pactado para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, iniciando sus actividades el jueves 11 y con las primeras pruebas especiales el viernes 12.

Otra novedad del calendario del WRC del próximo año es la inclusión de Paraguay, que recibirá a los mejores pilotos de rally entre el 28 y el 31 de agosto, siendo la fecha antecesora a la que se realizará en nuestro país.

No será el único país que debutará en el certamen, ya que las Islas Canarias (España) y Arabia Saudita también tendrán su estreno en el WRC.

Con 14 fechas en total, la temporada 2025 del Mundial de Rally será el mayor calendario del campeonato desde 2008.

La próxima temporada del WRC iniciará con la tradicional fecha de Montecarlo, seguida por Suecia y el Safari Rally de Kenia.

Luego, la acción llegará a España, donde las costas de las Islas Canarias recibirán por primera el Mundial. Portugal e Italia serán las fechas siguientes.

Otra prueba icónica, el Rally Acrópolis de Grecia, será la séptima del calendario 2025. Trascartón, será el turno de Estonia y Finlandia.

Ya a fines de agosto, el Mundial de Rally se trasladará a Sudamérica para su estreno en Paraguay y la nueva edición del WRC Chile.

Las últimas tres fechas serán el Rally de Europa Central (Austria, República Checa y Alemania), Japón y Arabia Saudita.

More destinations and more action in 2025 🤩#WRC pic.twitter.com/7wBCELrlEl

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 31, 2024