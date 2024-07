Piloto chileno Emilio Fernández rozó el podio en España: acabó cuarto en rally de la Baja Aragón

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El piloto chileno Emilio Fernández culminó en la cuarta posición de la categoría T3.1 en la Baja Aragón, España, tras una intensa competencia donde quedó con sentimientos encontrados. A pesar de lamentar perder un lugar en el podio en los últimos metros, Fernández se mostró satisfecho con el trabajo realizado junto a su navegante Álvaro León y el equipo Race Seven. Destacó la valiosa experiencia obtenida en su primera carrera internacional de Cross Country, después de 9 meses sin competir. Desarrollado por BioBioChile

El piloto chileno Emilio Fernández admitió quedar con sentimientos encontrados tras su participación en la edición 40 de la Baja Aragón, España, donde finalizó en la casilla 4 de la categoría T3.1.

Por un lado, satisfacción del trabajo hecho con el navegante Álvaro León y con el equipo Race Seven y por otro, algo triste por haber perdido un lugar en el podio en los últimos metros de competencia.

En la categoría T3.1 (que finalizaron 46 de los 57 inscritos), la prueba fue ganada por el binomio Eryk Goczal – Oriol Mena con un crono de 6:23’56”1, escoltado por Ghislain de Mevius – Johan Jalet (+14’37”7) y el cinco veces ganador del Dakar, Nasser Al-Attiyah (+15’15”5). La cuarta posición fue para la dupla chilena Emilio Fernández – Álvaro León a 15’27”0.

“Si bien estuvimos cerca de culminar en segundo lugar, el cuarto puesto nos deja contentos. Es muy meritorio que en nuestra primera carrera internacional en Cross Country, después de 9 meses sin haber competido en nada (lo último se remonta a septiembre de 2023, en el WRC de Chile), nos quedemos con el cuarto lugar. Sí, es verdad, queda ese gusto extraño de haber estado en segundo lugar en ¾ de la carrera, pero tenemos que dimensionar y valorar lo conquistado”, dijo el piloto que viste los colores de SUSARON tras finalizar los 522,98 kilómetros de la Baja Aragón, España.

Otro factor que dejó muy tranquilo al piloto chileno es el reconocimiento recibido por parte de algunos consagrados del cross country. “Fue una buena carrera para nosotros y eso motiva a seguir. Yo esperaba a que nos fuera bien, pero no tanto. Antes de llegar a España, un TOP10 lo veía positivo considerando la calidad y cantidad de los inscritos, entre ellos, Nasser (Al-Attiyah) que ha ganado 5 veces el Dakar, la familia Goczal (ganadores de la prueba), los De Mevius. A los mismos que ves en punta en el Dakar estaban acá, claro, la diferencia la marca el tipo de caminos que en la Baja Aragón nos encontramos algo más tipo WRC que las dunas del Cross Country, pero por algo ellos vienen”, comentó Fernández.

En su análisis, Emilio Fernández no dejó afuera la autocrítica. “Tengo que mejorar algunos puntos. Lo que me pesó, fue no haber hecho un entrenamiento diferente en el gimnasio. No hago mucho cardio y acá se necesitaba resistencia a diferencia de cuando corría en las fechas del WRC que se trabaja más intensidad. Por ejemplo, sólo hoy estuvimos más de dos horas en el UTV en un tramo de 161 kilómetros, bajo 40° de calor. Quedé motivado, tengo mucho hacia dónde crecer y lo mejor, es que terminamos cuartos”, remató el piloto que anunció que su próximo desafío será el Rally de Marruecos, válido por el Campeonato Mundial de Rally Cross Country.