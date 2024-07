’Checo’ Pérez da la sorpresa en la qualy y saldrá en la primera línea del GP de Bélgica de Fórmula 1

Luego de semanas de malos resultados, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) recobró la memoria al volante y se quedó con el tercer lugar de la qualy del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

Así, y gracias a la dura sanción que pesa sobre su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen (quedó primero en la clisificatoria), el tapatío partirá junto al Charles Leclerc desde la primera fila en el circuito de Spa-Francorchamps, provincia de Lieja, Bélgica.

Verstappen, con un tiempo de un minuto, 53 segundos y 159 milésimas, quedó casi seis décimas por delante que Leclerc y a 606 milésimas del mexicano ‘Checo’ Pérez. El mexicano disipó las dudas y acabó tercero para salir este domingo segundo, en primera línea de parrilla.

Calificación que Pérez celebra, ya que durante las últimas semanas no había tenido el mejor de los desempeños, quedando eliminado en las primeras rondas. Incluso se ha puesto en entredicho su lugar en Red Bull.

“En estas condiciones, es fácil que las cosas vayan mal y ya lo vimos en las últimas ‘qualis’ de este estilo, por lo que poder hacer una buena vuelta y acabar bien es para estar contento”, dijo Pérez al término de una clasificación realizada sobre un trazado húmedo.

Resultados que se dieron bajo una incesante lluvia que afectó al circuito belga, pero Verstappen aprovechó la indecisión de los demás pilotos para salir con todo en una primera tanda con la que voló sobre Spa-Francorchamps, el mismo circuito en el que ha conseguido tres victorias en sus tres últimas visitas.

Le metió seis décimas a Pérez, que hasta ese momento había sido el mejor, y empezó a disfrutar de que las gotas de agua cayeran a más intensidad desde ese momento. Sobre todo en el tercer sector, en el que el renovado asfalto de la ‘chicane’ de la conocida como ‘parada del autobús’ sufrió la humedad e impidió que los pilotos arriesgaran más de la cuenta.

Mientras que Leclerc fue el único destacar, cuando todo parecía controlado por los Red Bull. Aunque acabó a casi seis décimas de Verstappen, consiguió un giro impecable sobre el volante, evitó contravolantear y llevó el coche sobre ‘raíles’ para conseguir una segunda plaza.

Posición que sabe a triunfo, por la penalización de Verstappen, que llegaba a Spa consciente de que tendrá que salir fuera del top diez el domingo.

The fight at the front will be fierce on Sunday 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/610tUlRgUp

— Formula 1 (@F1) July 27, 2024