Los McLaren meten miedo, ahora en Spa: Norris bate a Verstappen en los libres del GP de Bélgica de F1

Los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris se apuntaron en la segunda sesión de libres a la pugna por el GP de Bélgica y Norris, segundo en el Mundial de pilotos, superó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que tras pintar de morado los sectores en los primeros entrenamientos, acabó tercero estos segundos libres.

Norris mejoró en más de un segundo el tiempo marcado por Verstappen unas horas antes al dar un giro en un minuto, 42 segundos y 260 milésimas, lo que le sirvió para liderar una sesión que finalizó 215 milésimas por delante de Piastri y 217 más rápido que el triple campeón del mundo, que volvió a batir a su compañero, el mexicano ‘Checo’ Pérez, noveno.

Por detrás del mexicano terminaron los Ferrari, entre ellos Carlos Sainz, que acabó sexto, a ocho décimas de Norris, mientras el español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó décimo segundo, a más de segundo y dos décimas de Norris y a tan solo seis milésimas del canadiense Charles Leclerc (Ferrari).

Todo hacía presagiar que el dominio de la primera sesión de Verstappen se iba a mantener, sobre todo cuando apenas comenzados los segundos entrenamientos, ‘Mad Max’ marcó un registro de 1:43.339 segundos con gomas medias, 232 milésimas por delante que un Piastri que había utilizado neumáticos nuevos blandos.

Con la sorpresa, como en la sesión anterior, de los Williams -el tailandés Alexander Albon acabó tercero la primera sesión-, los Ferrari aparecieron en combate mientras Norris hacía líder a los McLaren por primera vez en este fin de semana, con un tiempo de 1:43.098, que era el mejor de este viernes.

Norris, a la caza del Mundial, y Piastri, flamante ganador en Hungría, volvían a ponerse primero y segundo y Verstappen no llegaba a los tiempos ni del australiano, del que se quedó a dos milésimas, ni de un Norris que destrozó el crono sobre el renovado asfalto de Spa-Francorchamps, el más largo de la temporada con 7.004 metros.

Ni aun así se salvaron de coquetear con las salidas de pista. Sainz consiguió meterse en una escapatoria, Piastri dañó su fondo plano… todos los de arriba tuvieron que realizar alguna ‘salvada’ en esta segunda sesión de libres en la que a los Mercedes les faltó mucho ritmo.

Y es que el mejor tiempo del británico George Russell, que acabó sexto, se quedó a un segundo de Norris, mientras que Lewis Hamilton, que en Hungría sumó su podio número 200 como piloto de Fórmula, sólo pudo ser décimo.

No obstante, el siete veces campeón todavía quedó por delante de los Aston Martin, que siguen como quinta escudería, pero que ahora mismo se encuentran ‘en tierra de nadie’ entre los cuatro primeros del campeonato, prácticamente inexpugnables, y los demás equipos.

Norris goes quickest in FP2 as McLaren secure a 1-2 at Spa #F1 #BelgianGP | Full report ⤵️https://t.co/SVUIjSxzOV

— Formula 1 (@F1) July 26, 2024