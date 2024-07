Durísimo castigo a Verstappen: campeón es sancionado con 10 puestos en largada del GP de Bélgica de F1

El piloto Max Verstappen (Red Bull) ha recibido un durísimo golpe en la previa del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, ya que el neerlandés ha recibido una penalización de diez puestos en la parrilla de salida.

La sanción se debe a que ‘Mad Max’ introdujo una nueva unidad de potencia este fin de semana, la misma situación que el japonés Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB), que saldrá último al introducir más cambios que el piloto de Red Bull.

Verstappen, líder del Mundial, introdujo este fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps su quinta unidad de potencia, una más de las permitidas, tras tener problemas con ella durante el GP de Canadá.

Lo anterior, propiciará que el neerlandés salga diez puestos más atrás de la clasificación que firme este sábado.

Según el reglamento de la Fórmula 1, si un piloto utiliza más elementos de la unidad de potencia que el número permitido, se le impondrá una penalización de puestos en la parrilla en el primer Gran Premio en el que se utilice cada elemento adicional.

Spa-Francorchamps es un circuito que ofrece muchas oportunidades de adelantamiento, lo que lo convierte en una opción popular para las caídas en parrilla.

La primera vez que se exceda la asignación de cualquiera de los siete elementos de la unidad de potencia, se aplicará una penalización de diez puestos en la largada.

Mientras que la segunda vez resultará en una pérdida de cinco puestos en parrilla, por lo que en caso de que ‘Mad Max’ todavía tenga que cambiar de nuevo alguno de sus componentes, esto afectaría directamente a su resultado del fin de semana.

Max Verstappen recibió esta penalización justo después de dominar los primeros entrenamientos libres del fin de semana, al firmar un tiempo de un minuto, 43 segundos y 372 milésimas con el que fue más de medio segundo más rápido que el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Max Verstappen has been handed a 10-place grid penalty for taking a new power unit ahead of the Belgian Grand Prix

Yuki Tsunoda will start from the back of the grid for multiple new components#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/h9nw5q70kZ

— Formula 1 (@F1) July 26, 2024