En casa de Verstappen: piloto resulta ileso tras impactar barrera y dar más de 10 vueltas en el aire

La seguridad en las competencias de autos veloces alrededor del mundo llegó para quedarse, ya que han evitado la perdida de vidas en innumerables ocasiones, muestra de eso fue lo sucedido en pasado fin de semana tras un choque en donde un monoplaza quedó despedazado al volar por los aires en el circuito Zandvoort de Países Bajos.

Resulta que en el marco de la Eurocup 3, competición automovilismo de velocidad de carácter europeo fundada por varias de las escuderías integrantes de la F4, se registró un impactante choque donde el piloto surcoreano, Michael Shin chocó con un competidor y salió volando por los aires.

El registro visual es fuerte, ya que se ve como Shin impacta a otro conductor para precipitarse contra la barrera de contención y su auto se eleva por los aires, dando más de 10 vueltas en el aire mientras su vehículo se despedazaba cada vez que tocaba el suelo.

De hecho, solo quedó la cabina que protegía el cuerpo de Shin, quien salvó de milagro el pasado sábado 12 de julio.

Contra todo pronostico y a pesar de que su vehículo quedó inutilizable, Shin corrió en la competición del día domingo en Zandvoort, demostrando que las medidas de seguridad acogida por la FIA en cada una de sus competencias de automovilismo han llegado para quedarse.

Fue así que para calma de todos los aficionados del mundo automovilistico, Shin realizó un video donde dio cuenta de su buen estado de salud, pese a volar por los aires en suelo neerlandés, casa de Max Verstappen.

Ese mismo sábado, Shin aseguró: “Acabo de salir del coche después de ese extraño accidente. Fue algo muy grave”.

“El equipo médico hizo un gran trabajo sacándome del coche y asegurándose de que estaba bien. Puedo confirmar que estoy bien”, avisó a todos sus seguidores.

Cabe destacar que en la carrera principal, Michael Shin se quedó con la novena posición, pero se llevó un premio aún más grande tras salir ileso del impactante choque.

The driver, Michael Shin was ok.

Big crash during the EuroCup-3 at Zandvoort last weekend.

Thanks to the fantastic safety advancements in motorsport and the efforts of the entire Eurocup-3 family, crashes like yesterday's are just a scare 🙏🏻.

Here are Michael Shin's thoughts after the crash. And what's more, he plans to race today! 💪🏻 pic.twitter.com/5OPl6WZIju

— EuroCup-3 (@Eurocup_3) July 14, 2024