Fórmula 1: Lando Norris brilla ante los Red Bull y lidera accidentados libres del GP de Hungría

El británico Lando Norris (McLaren) superó a los Red Bull y se impuso en una accidentada segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) perdió el control de su monoplaza en la salida de la curva cuatro y rompió su alerón delantero tras chocar contra el muro.

Norris firmó un tiempo de 1:17.788 segundos, fue el único en bajar del minuto y dieciocho y le sacó 243 milésimas al monoplaza del tricampeón y líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó por delante del español Carlos Sainz (Ferrari) y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), que mejoró las prestaciones de la primera sesión.

El también español Fernando Alonso terminó la jornada décimo y mejoró la decimotercera plaza que había firmado en la jornada matinal, en la que había probado unas mejoras impulsadas por Aston Martin de las que no se quedó satisfecho.

Leclerc, que pudo salir por su propio pie, propició una bandera roja a falta de 44 minutos del final de la sesión que se alargó durante 16 minutos. Los problemas a la hora de retirar el coche obligaron a todos los demás pilotos de la parrilla a salir en cuanto el semáforo volvió a mostrar la luz verde con el objetivo de probar los monoplazas de cara a la clasificación de este sábado.

Al piloto monegasco se le marchó la parte trasera del monoplaza al salir y pisar el piano de la curva cuatro, lo que le hizo perder el control del volante y dar un par de vueltas de campana en las que terminó perdiendo el alerón y dañó un vehículo que tuvo que salir del circuito de “Hungaroring” en grúa.

Minutos antes, los Red Bull habían marcado el ritmo al inicio de la sesión, con Checo Pérez a la cabeza. El mexicano ya había batido el tiempo de Sainz -1:18.713 segundos- de unas horas antes, buscando reivindicarse tras una mala primera sesión en la que acabó undécimo.

No obstante, la pelea real de esta segunda tanda de libres empezó cuando se retiró el monoplaza de Leclerc.

Los Mercedes salieron dispuestos a pelearle el liderato a los Red Bull, como ocurriera los dos últimos Grandes Premios, pero el ritmo de los Red Bull seguía siendo el referente de una sesión a la que volvió a sumarse a la fiesta Sainz, que minutos antes había terminado líder de los primeros libres.

Ni Verstappen ni Pérez ni el chino Guangyu Zhou (Kick Sauber), que también perdió el monoplaza en el mismo lugar que Leclerc, al encontrarse de frente a Pérez, pero logró contravolantear y tras dos vueltas de campana, evitó chocar con el muro y poder seguir en la sesión, no sin antes pasar por boxes.

Norris firmó el mejor registro del fin de semana, aunque todavía falta una tercera sesión en la mañana de este sábado, antes de la sesión de clasificación en la que Verstappen, que acumula dos fines de semana sin triunfo, buscará conseguir la pole position y salir el domingo desde la primera plaza para sellar un nuevo triunfo que le acerque a un nuevo Mundial.

