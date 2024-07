Leclerc dispara la bandera roja con fuerte colisión en la práctica libre 2 del GP de Hungría de F1

Charles Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, protagonizó una fuerte colisión al volante de su monoplaza, que motivó una bandera roja en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

El accidente se dio en la curva 4 del autódromo Hungaroring, localizado en la ciudad de Mogyoród, a unos 30 kilómetros del centro de Budapest, capital de Hungría.

Las imágenes de la trasmisión oficial del evento, captaron como el Charles Leclerc perdió el control de su vehículo, golpeando el muro de contención primero con el alerón y luego con el sector izquierdo de la punta del móvil.

“I’m ok (estoy bien)”, fue lo que alcanzó a decir el originario de Mónaco, antes de dejar el vehículo, el que posteriormente tuvo que ser retirado por una grúa.

Se espera que el accidente no impida que Charles Leclerc vuelva este sábado al circuito húngaro, para participar de las tercera práctica libre y la posterior clasificatoria al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

That was some impact! 💥

Charles Leclerc takes too much kerb into Turn 4 and loses control. Fortunately, Charles and his Ferrari came off better than the barrier did#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/t43ZD8qx9m

— Formula 1 (@F1) July 19, 2024