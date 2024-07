Inundaciones, granizos y fuertes vientos amenazan a F1: GP de Hungría en duda por frente de mal tiempo

Se acerca la décimo tercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, jornada que aterrizará en Hungría para correr en el intenso circuito Hungaroring en pleno corazón de Europa.

No obstante, las inclemencias del tiempo, fuertes lluvias, feroces vientos y granizos, ponen en ‘jaque’ la realización de la nueva jornada en la mejor categoría de motor del mundo deportivo, el ‘Gran Circo’.

Las imágenes hablan por si sola y muestras la devastación que ha quedado en el circuito Hungaroring a solo un día de arrancar que los motores de las franquicias de Fórmula 1 y comiencen a rodar por la pista de Hungría.

De hecho, las fuertes tormentas han provocado que el paddock, el pit-lane y algunas zonas del trazado han quedado totalmente anegadas. Además, el viento ha tirado una de las pantallas del circuito, mientras que las instalaciones de algunos equipos también han quedado dañadas.

Además de las lluvias, los granizos han sido invitados inesperados a Hungría, además de que grandes bolas de hielo han provocado, en cierta parte, grandes desperfectos en el circuito.

Lo cierto es que aún no se ha confirmado nada en cuanto una posible modificación en el calendario, ya que FIA esperará hasta el anochecer de esta jornada para ver si se podrá disputar la competición en Hungría, ya que el pronostico para el fin de semana anuncia sol y mucha calor en pleno verano en Europa.

The pitlane in Hungary seems to be a bit flooded 😅☔pic.twitter.com/2BGuf3dI1T

— RBR Daily (@RBR_Daily) July 17, 2024