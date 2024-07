Haas golpea la mesa y deja sin asiento a Magnussen para 2025: revelan piloto que podría reemplazarlo

Un golpe de autoridad en la Fórmula 1 ha dado Haas hace un par de horas, luego de que pusieran fin al contrato que los une a uno de los pilotos más polémicos de la parrilla del ‘Gran Circo’, Kevin Magnussen, danés que ha estado en el ojo del huracán esta temporada debido a su forma vehemente de conducir arriba de un monoplaza.

Recordado es el choque que protagonizó junto a Sergio ‘Checo’ Pérez en el GP de Mónaco, cuando impactó parte del monoplaza de Red Bull y ambos se vieron envueltos en una aparatoso choque que resultó ser uno de los más caros para la franquicia de la bebida energética.

A pesar de esto, Magnussen ostenta el récord de carreras junto a Haas, ya que participó en 135 competencias con la franquicia norteamericana, dejando 40 registradas en su paso por McLaren y Renault.

De esta manera y en un comunicado que también ha replicado la cuenta oficial de la F1, Magnussen dejará de ser piloto de la franquicia para el 2025.

Así también, según Motorsports, Esteban Ocon, quien finalizó su contrato con Alpine es quien toma la batuta para ser su reemplazante y acompañar al ya confirmado Ollie Bearman en los asientos de Haas.

Cabe destacar que el otro piloto por ahora de la franquicia es Nico Hülkenberg, quien también podría finalizar su estadía en Haas durante la actual temporada en la Fórmula 1, ya que varias informaciones lo apuntan a ser uno de los primeros representantes de Sauber/Audi para 2025.

De esta forma, la siguiente temporada será una totalmente actualizada y con grandes cambios en los monoplaza que correrán, recordando que Ferrari dio un paso adelante y abrochó la llegada de Lewis Hamilton para el 2025.

BREAKING: Kevin Magnussen and Haas will part ways at the end of the season #F1 pic.twitter.com/aa0SXOmL9E

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.

The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 18, 2024