McLaren apunta a ’Checo’ Pérez para pelear con Red Bull la F1: "Su rendimiento nos abrió una ventana"

La pelea por conocer al nuevo monarca de la Fórmula 1 se pone cada vez más interesante e intensa, luego de que equipos como Ferrari, McLaren e incluso Mercedes, se hayan metido en la pelea contra Red Bull para romper la hegemonía de Max Verstappen en el ‘Gran Circo’.

De hecho, en el último evento de F1, Mercedes fue el dominador absoluto del circuito Silverstone, obteniendo el primer lugar con Lewis Hamilton, dejando el segundo a Verstappen y con McLaren marcando el tercer y cuarto lugar con Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente.

Es por eso que el cuadro ‘Oranje’ ya piensa en meterse en la pelea por el título, viendo que sus dos jovenes pilotos han sido de lo más regular que ha tenido la temporada en la Fórmula 1.

Dicho pensamiento lo refleja el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, quien en declaraciones recogidas por Motorsports, reveló que el mal desempeño de Sergio ‘Checo’ Pérez -segundo piloto de Red Bull- le ha abierto una senda para poder irrumpir e ir por la victoria.

Con relación a esto, Brown aseguró que “el pésimo rendimiento de Sergio Pérez nos abrió una ventana”.

“Creo que si conseguimos los mismos puntos que en las últimas seis carreras, el resto del año, tendremos el trabajo hecho. Así que somos plenamente conscientes de ello”, añadió.

Por otra parte comentó que “creo que al final todo dependerá de Pérez”.

“Tienes que asumir que Max va a ser primero, segundo o tercero en cada carrera el resto del año, probablemente más primeros que terceros”, deslizó.

Por último, habló sobre la intensa pelea que se está generando en la actual temporada de Fórmula 1, donde Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren, han sacado las ‘garras’ para quedarse con la campaña del 2025.

Con relación a esto, Zak Brown aseguró que “tienes la sensación de tener cuatro equipos diferentes que van a ganar carreras en la segunda mitad del año”.

“Así que es bastante impresionante. Desafortunadamente la temporada no empezó ahora”, cerró haciendo referencia a los buenos resultados cosechados por Red Bull a inicio de temporada.

