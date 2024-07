Haas inyecta juventud a su equipo: confirman la llegada de Oliver Bearman para la temporada 2025 en F1

Un nuevo talento aterrizará en la Fórmula 1 para este 2025, luego de que la escudería Haas, confirmara el arribo de Oliver Bearman, el mismo que debutó remplazando a Carlos Sainz en Ferrari cuando el español debió ser operado de urgencia de una apendicitis durante el GP de Arabia Saudita.

De hecho, en aquella carrera, la segunda del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el joven piloto de 19 años alcanzó el puesto N°7, obteniendo sus primeros puntos y dejando muy buenas sensaciones, algo que despertó el interés de varios elencos del ‘Gran Circo’.

El joven británico es miembro de la camada de excelentes pilotos de Ferrari y ahora, deberá probar todo su talento abordo de los monoplazas de la escudería estadounidense.

Por ahora, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen siguen siendo los pilotos en este 2024, pero ninguno de los dos ha renovado con Haas, por lo que para el 2025, se podría ver un binomio totalmente nuevo en los autos de la franquicia norteamericana.

Cabe destacar que los otros nombres que suenan con fuerza para llegar a Haas serían Esteban Ocon y Guanyu Zhou, dos grandes candidatos que podrían aterrizar en los vehículos con motores Ferrari.

Para finalizar, fue Magnussen quien reaccionó al temprano nombramiento de Bearman para el 2025, quien en conversación con GPblog, reveló que “que un chico joven consiga vivir su sueño, llegar a la Fórmula 1… es realmente increíble”.

Ollie's on the grid for '25 🙌🇬🇧

Confirming our first driver for the 2025 season, as Ollie signs a multi-year contract with the team ✍️#HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/Ub8wTYwES6

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2024