Argentino Franco Colapinto debutará en F1 luciendo bandera británica: la explicación de su equipo

El piloto argentino, Franco Colapinto, hará su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando se sume al equipo Williams y participe en una tanda de libres.

Pero el histórico salto del corredor trasandino, quien ha destacado en la Fórmula 2, ha generado ruido en el vecino país por el auto al que se subirá el nacido en Pilar este viernes.

Y es que la escudería Williams, aprovechando que será “local” este fin de semana, lucirá una bandera británica para honrar a los más de mil miembros que han pasado por el team.

Así lo explicó el propio equipo en sus redes sociales, donde presentaron el diseño de sus monoplazas para el GP de Gran Bretaña.

“El FW46 con el que competirán Alex Albon y Logan Sargeant en Silverstone se transformará para ondear la bandera en agradecimiento y aprecio a todos en la sede del equipo en Grove, las bases de Nueva York y Londres y en las carreras donde están trabajando incansablemente en nuestra misión de devolver al equipo al frente de la parrilla”, informó Williams.

Vale mencionar que Franco Colapinto se subirá al vehículo de Sargeant, por lo que el argentino no tendrá posibilidades de modificar el monoplaza.

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 arranca este viernes con la jornada de libres. El sábado habrá qualy y, el domingo, la carrera.

A spectacle for Silverstone!🤩🇬🇧

Our special British GP livery celebrates the team and our home race, featuring all 1005 of our team members as the centrepiece 💙

— Williams Racing (@WilliamsRacing) July 2, 2024