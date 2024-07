En Red Bull estallan por "comportamiento" de Lando Norris tras choque con Verstappen: "Patético"

En el GP de Austria de Fórmula 1, el choque entre Verstappen y Norris provocó la explosión de neumáticos, permitiendo a George Russell ganar con su Mercedes. Norris criticó a Verstappen y amenazó con romper su amistad si no reconocía su error, lo que desató la respuesta de Helmut Marko de Red Bull, calificando de "patético" el comportamiento del piloto de McLaren. A pesar de ser amigos, Verstappen y Norris no volaron juntos después del incidente en Austria, dejando tensión antes de la próxima carrera en Silverstone.

El GP de Austria tuvo uno de los mejores desenlaces en lo que va del actual campeonato de Fórmula 1, luego de que tras liderar Verstappen con su Red Bull y Lando Norris en su McLaren, protagonizaran un choque a pocas vueltas de la meta que los sacó de la pelea por el podio.

El ‘toque’ entre ambos resultó que estallaran los neumáticos de ambos competidores que iban a la cabeza en el circuito Red Bull Ring, acción que detonó en la victoria de George Russell junto a su Mercedes en Austria.

Tras esto llegaron las críticas a la jugada donde la estrella de McLaren cargó contra Verstappen, asegurando que su amistad no podría continuar si el neerlandés no reconocía su error, pues el inglés perdería mucho “respeto” por él.

Fue ahí donde Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, arremetió contra el joven británico de la franquicia ‘Oranje’ al asegurar que su comportamiento fue básicamente “patético”.

En diálogo con OE24, Marko detalló que “su comportamiento fue patético en las últimas vueltas. Estas cosas pasan y yo lo consideraría un accidente de carrera, aunque lo más probable es que Norris sobrepasara sus límites”.

“Que Norris haya dicho que Max debe disculparse no ayuda, pero deberán resolver sus diferencias”, aseguró el peso pesado de Red Bull.

Por último, explicó que Verstappen y Lando Norris son muy amigos, pero que tras los problemas en la pista en Austria, no viajaron juntos en el avión rumbo a Gran Bretaña, escenario de la próxima fecha de la F1 en Silverstone.

Con relación a esto, Marko apuntó que “normalmente vuelan juntos, pero esta vez viajaron por separado. Así que Max tuvo un vuelo de vuelta tranquilo”.

